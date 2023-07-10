Какой президент США был настоящим палачом и вешал заключенных — исторический факт

Владимир Зеленский во время общения со студентами Ирландии. Фото: president.gov.ua

За свою длинную и интересную историю Соединенные штаты Америки 46 раз меняли президента. Каждый глава США имеет интересную биографию и особенности. Однако один из них запомнился тем, что получил прозвище Палач Буффало (Buffalo's Hangman) и лично руководил рычагом виселицы во время казни.

Кто эта историческая личность и что привело его к роли палача, рассказываем далее в материале.

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С этим президентом знакомы многие в мире, ведь он изображен на двадцатидолларовой купюре. Это Стивен Гровер Кливленд.

Стивен Гровер Кливленд на купюре 20 долларов. Фото: wikipedia.org/wiki/

С 1883 по 1885 годы Кливленд занимал должность губернатора штата Нью-Йорк. В 1885 году граждане избрали его главой Америки.

Интересно, что это единственный президент США, занимавший свой пост два срока с перерывом и, соответственно, получивший двойную нумерацию в списке президентов. Первый срок с 1885-го по 1889 год, а второй с 1893-го по 1897 год.

Как же американцам смог понравиться палач? Дело в том, что Кливленд не был маньяком или убийцей, а выполнял свои непосредственные обязанности еще задолго до президентства.

Так, свою карьеру Гровер Кливленд начинал помощником прокурора округа Эри, штат Нью-Йорк. Впоследствии в 1871 году он становится шерифом округа. Кливленд добросовестно относился к своей работе, долго задерживался на рабочем месте, много занимался обустройством тюрем.

Гровер Кливленд в 1888 году, в год его инаугурации как президента США. Фото: AP/Библиотека Конгресса

Тогда же произошло одно из самых неординарных событий в биографии Кливленда. В то время обязанность исполнять смертный приговор лежала на шерифе.

В 1873 году были осуждены Патрик Моррис (Patrick Morrissey) за убийство матери и Джек Гаффни (Jack Gaffney) за убийство человека во время игры в карты. Кливленд должен был либо сам выполнить смертный приговор, либо за 10 долларов нанять палача.

Тогда будущий президент США решил самостоятельно казнить заключенных. Гровер Кливленд лично руководил рычагом виселицы во время казни двух преступников.

Как и у всех известных персон, у Кливленда были недоброжелатели и конкуренты, поэтому они и дали ему неприятное прозвище, закрепившееся в истории, — Палач Буффало.