Троє українських військових отримали протези за кордоном: історії незламних захисників

Українські захисники поряд з людьми, які їх зустрічали. Фото: Future For Ukraine

Троє наших захисників, що виконували бойові завдання на різних напрямках — Сєвєродонецьк, Білогорівка та Миколаївщина — отримали ампутації різного ступеня тяжкості, разом пройшли шлях протезування та реабілітації у Вашингтоні. Дехто з них навіть мріє швидше повернутись у стрій.

Протезування за кордоном

34-річний військовий Дмитро Скляренко потрапив під артилерійський обстріл під Сєвєродонецьком, коли отримував завдання від командира. Поруч з ними розірвався снаряд, внаслідок чого Дмитро втратив ногу, а його командир загинув. На межі життя та смерті Дмитра евакуювали до Лисичанська, де він деякий час перебував у реанімації через велику втрату крові. Військовому довелося пережити 15 операцій та в результаті пройти через ампутацію кінцівки.

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Українські військові. Фото: Future For Ukraine

Олександр Дробатюк разом із двома побратимами отримав поранення від мінометного обстрілу, коли прибув до нової місцевості у Миколаївській області — поруч із ним пронісся ворожий танк і розпочався наступ на їхні позиції. Військовий спробував самостійно надати собі домедичну допомогу, але йому це не вдалося, тому на допомогу прийшли побратими. У абсолютній темряві, під безперервними обстрілами вони пронесли його понад 7 км до зони евакуації. Олександр втратив ногу та два пальці правої руки. Його прооперували у с. Березнегувате Миколаївської області та лікували у військових шпиталях Одеси і Трускавця.

Українські військові. Фото: Future For Ukraine

40-річний Сергій Дудік у лавах Збройних Сил України ще з 2014 року. Військовий перебував на позиціях поблизу с. Білогорівка Луганської області, коли ворог почав обстрілювати їхні позиції з "Градів". Сергій з побратимами мужньо відбили атаку. Перезаряджаючи зброю, Сергій помітив, що з рукою щось не те, вона погано працює. Дудіку обробили рану та наклали турнікет. Проте через безупинні обстріли та ворожу авіацію, військовий не зміг швидко отримати необхідну медичну допомогу. Кров почала згортатися і на момент приїзду медиків, рука вже потемніла і її довелося ампутувати.

Український військовий. Фото: Future For Ukraine

Український військовий. Фото: Future For Ukraine

Українські військові. Фото: Future For Ukraine

Усі троє захисників отримали високотехнологічні протези у Медичному центрі ортопедії та протезування (MCOP) у Вашингтоні, за підтримки благодійного фонду Future For Ukraine, та успішно опановують їх у повсякденному житті. Сергій Дудік, маючи нову "руку", навіть планує за першої ж можливості повернутися до військової служби та продовжувати боротися з ворогом. Протезування та психологічна підтримка, яку військові отримали у клініці, дали можливість нашим захисникам не занепасти духом та повернутися до життя, яке було в них до ампутації. Підтримаймо й інших українських військових на цьому шляху!