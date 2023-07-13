Трое украинских военных получили протезы за границей: истории несокрушимых защитников

Украинские защитники рядом с людьми, которые их встречали. Фото: Future For Ukraine

Трое наших защитников, выполнявших боевые задания на разных направлениях — Северодонецк, Белогоровка и Николаевщина — получили ампутации разной степени тяжести, вместе прошли путь протезирования и реабилитации в Вашингтоне. Некоторые даже мечтают скорее вернуться в строй.

Протезирование за границей

34-летний военный Дмитрий Скляренко попал под артиллерийский обстрел под Северодонецком, когда получал задание от командира. Рядом с ними разорвался снаряд, в результате чего Дмитрий потерял ногу, а его командир погиб. На грани жизни и смерти Дмитрия эвакуировали в Лисичанск, где он некоторое время находился в реанимации из-за большой потери крови. Военному пришлось пережить 15 операций и в результате пройти через ампутацию конечности.

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Украинские военные. Фото: Future For Ukraine

Александр Дробатюк вместе с двумя собратьями получил ранения от минометных обстрелов, когда прибыл в новую местность в Николаевской области — рядом с ним пронесся вражеский танк и началось наступление на их позиции. Военный попытался самостоятельно оказать себе в медицинскую помощь, но ему это не удалось, поэтому на помощь пришли собратья. В абсолютной темноте, под непрерывными обстрелами, они пронесли его более 7 км до зоны эвакуации. Александр потерял ногу и два пальца правой руки. Его прооперировали в с. Березнеговатое Николаевской области и лечили в военных госпиталях Одессы и Трускавца.

Украинские военные. Фото: Future For Ukraine

40-летний Сергей Дудик в рядах Вооруженных сил Украины еще с 2014 года. Военный находился на позициях вблизи с. Белогоровка Луганской области, когда враг начал обстреливать их позиции из "Градов". Сергей с собратьями мужественно отразили атаку. Перезаряжая оружие, Сергей заметил, что с рукой что-то не то, оно плохо работает. Дудику обработали рану и наложили турникет. Однако из-за непрерывных обстрелов и вражеской авиации, военный не смог быстро получить необходимую медицинскую помощь. Кровь начала сворачиваться и к моменту приезда медиков, рука уже потемнела и ее пришлось ампутировать.

Украинский военный. Фото: Future For Ukraine

Украинский военный. Фото: Future For Ukraine

Украинские военные. Фото: Future For Ukraine

Все трое защитников получили высокотехнологичные протезы в Медицинском центре ортопедии и протезирования (MCOP) в Вашингтоне, при поддержке благотворительного фонда Future For Ukraine, и успешно овладевают ими в повседневной жизни. Сергей Дудик, имея новую "руку", даже планирует при первой же возможности вернуться в военную службу и продолжать сражаться с врагом. Протезирование и психологическая поддержка, которую военные получили в клинике, дали возможность нашим защитникам не упасть и вернуться к жизни, которая была у них до ампутации. Давайте поддержим и других украинских военных на этом пути!