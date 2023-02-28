Усиновлення дитини у війну: Тімур Мірошниченко розповів про плани родини

Зіркова родина планує всиновити дитину

Зірковий ведучий Тімур Мірошниченко разом з дружиною Інною мають двох дітей, але подружжя на початку війни заявило, що хочуть усиновити дитину і вже розпочали процес усиновлення.

Скільки пара планує мати дітей у родині, вони розповіли в ексклюзивному інтерв’ю Новини.LIVE.

Усиновлення дитини

Тімур та Інна одружилися у 2018 році, нині у молодої родини вже двоє дітей — чотирирічна Мія і трирічний Марко. На початку повномасштабної війни пара заявила, що хочуть усиновити дитину, а в січні 2023 року почали збирати документи.

"Я пам'ятаю, що я сказала першою, і не знала, як відреагує чоловік. А він так само спокійно відреагував. Ми почали жити з цією думкою, уявляти, що дитина вже є", — додала Інна.

Пара планує усиновити одну дитину. Поки не вирішили хлопчика чи дівчинку. Та оскільки процес усиновлення довготривалий, за час бюрократичних процедур у родини може з'явитися власна дитина, тоді усиновлення можуть відкласти.

"Якщо народжу двійню, то вже куди усиновлювати, я п’ять дітей не потягну", — розповіла Інна.

Але зірковий батько впевнений, що родині під силу мати багатьох дітей. Тому заявив, що навіть після усиновлення третього зупинятися не будуть.

"У нас прекрасна родина. І любов, яка між нами, вона спонукає розмножувати її. Зараз дійдемо до переможного завершення цієї епопеї, і в нас буде третя усиновлена дитина, а потім будуть ще свої діти", — сказав чоловік.

Нагадаємо, понад1388 дітей постраждали внаслідок війни рф проти України. Згідно з офіційною інформацією від представників ювенальних прокуратур, 461 дитина загинула, а понад 927 дітей отримали поранення різного ступеня тяжкості.