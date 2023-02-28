Усыновление ребенка в войну: Тимур Мирошниченко рассказал о планах семьи

Звездная семья планирует усыновить ребенка

Звездный ведущий Тимур Мирошниченко вместе с женой Инной имеют двоих детей, но супруги в начале войны заявили, что хотят усыновить ребенка и уже начали процесс усыновления.

Сколько пара планирует иметь детей в семье, они рассказали в эксклюзивном интервью Новини.LIVE.

Усыновление ребенка

Тимур и Инна поженились в 2018 году, сейчас у молодой семьи уже двое детей — четырехлетняя Мия и трехлетний Марко. В начале полномасштабной войны пара заявила, что хотят усыновить ребенка, а в январе 2023 начали собирать документы.

"Я помню, что я сказала первой, и не знала, как отреагирует муж. А он так же спокойно отреагировал. Мы начали жить с этим мнением, представлять, что ребенок уже есть", — добавила Инна.

Пара планирует усыновить одного ребенка. Пока не решили мальчика или девочку. Но поскольку процесс усыновления длительный, за время бюрократических процедур у семьи может появиться собственный ребенок, тогда усыновление может быть отложено.

"Если рожу двойню, то уже куда усыновлять, я пять детей не потяну", — рассказала Инна.

Но звездный отец уверен, что семье по силам иметь многих детей. Поэтому заявил, что даже после усыновления третьего останавливаться не будут.

"У нас прекрасная семья. И любовь, которая между нами, она побуждает ее размножать. Сейчас дойдем до победного завершения этой эпопеи, и у нас будет третий усыновленный ребенок, а потом будут еще свои дети", — сказал мужчина.

Напомним, более 1388 детей пострадали в результате войны рф против Украины. Согласно официальной информации от представителей ювенальных прокуратур, 461 ребенок погиб, а более 927 детей получили ранения разной степени тяжести.