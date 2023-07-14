"Тато вже на двох ніжках!": історії двох військових, що отримали протези на Мальті

Український захисник отримав протез на Мальті. Фото: Future For Ukraine

Сергій Будяк та Євген Удовенко нещодавно повернулися з Мальти, де успішно пройшли протезування та реабілітацію. Захисники розповідають, як вчаться жити з новою кінцівкою, діляться своїми найсміливішими мріями та думками про те, яким має бути відношення суспільства до протезованих героїв.

Протезування закордоном

До війни Сергій мав звичайне життя — родину і двох донечок. Від першого ж дня повномасштабного вторгнення він твердо вирішив йти захищати Батьківщину. Своє поранення отримав під час одного з обстрілів їхніх бойових позицій на Ізюмському напрямку. Він зміг самостійно накласти турнікет і викликати допомогу, проте лікарям не вдалося зберегти ногу попри всі зусилля.

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Перебуваючи на реабілітації після протезування у клініці Steward Health Care Malta (SHCM) Сергію дуже допомагала підтримка наших людей, які весь час весь час були поруч з військовим на Мальті. А ще, мрії піднятися на Говерлу та стрибнути з парашутом давали йому мотивацію швидше "стати на ноги". На питання, як суспільство має реагувати на протезованих людей, — військовий відповідає: "З розумінням та повагою, але без жалю та надмірної уваги".

Разом з Сергієм з Мальти повернувся ще один наш захисник — Євген Удовенко. Він проходив процес протезування та реабілітації після поранення, яке отримав під час виконання бойового завдання на Херсонському напрямку.

"Тато вже на двох ніжках! Тільки друга трохи незвичайна", — сказала донечка Євгена, коли вперше побачила тата з протезом.

Самому ж військовому поки незвично, що руки тепер вільні й не повинні тримати милиці. Але перші його думки були про те, як же це круто ходити на двох ногах! Євген давно мріє стрибнути з парашутом, і тепер почувається ще більш рішучо, аби здійснити свою мрію. Євген не вважає, що оточення має якось по-особливому реагувати на людей з протезами, — головне, щоб ставилися з повагою.

Український захисник. Фото: Future For Ukraine

Українські захисники здобули протези на Мальті. Фото: Future For Ukraine

Українські захисники здобули протези на Мальті. Фото: Future For Ukraine

Українські захисники здобули протези на Мальті. Фото: Future For Ukraine

Українські захисники здобули протези на Мальті. Фото: Future For Ukraine

Сергій та Вадим змогли отримати високоякісні протези завдяки благодійному фонду Future For Ukraine та фахівцям клініки Steward Health Care Malta, а також за підтримки постійного мецената проєкту Вадима Столара.

Спільними зусиллями ми зможемо допомогти ще більшій кількості поранених захисників повернутися до повноцінного життя! Долучайтеся до збору на кейс "Протезування українських військових 2023"!