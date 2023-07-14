"Папа уже на двух ножках!": истории двух военных, получивших протезы на Мальте

Украинский защитник получил протез на Мальте. Фото: Future For Ukraine

Сергей Будяк и Евгений Удовенко недавно вернулись из Мальты, где успешно прошли протезирование и реабилитацию. Защитники рассказывают, как учатся жить с новой конечностью, делятся своими смелыми мечтами и мыслями о том, каким должно быть отношение общества к протезированным героям.

Протезирование за границей

До войны Сергей имел обычную жизнь — семью и двух дочерей. С первого дня полномасштабного вторжения он твердо решил идти защищать Родину. Свое ранение получил во время одного из обстрелов их боевых позиций в Изюмском направлении. Он смог самостоятельно наложить турникет и вызвать помощь, однако врачам не удалось сохранить ногу на все усилия.

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Находясь на реабилитации после протезирования в клинике Steward Health Care Malta (SHCM), Сергею очень помогала поддержка наших людей, которые все время все время были рядом с военным на Мальте. А еще, мечты подняться на Говерлу и прыгнуть с парашютом давали ему мотивацию побыстрее "встать на ноги". На вопрос, как общество должно реагировать на протезированных людей, военный отвечает: "С пониманием и уважением, но без сожаления и чрезмерного внимания".

Вместе с Сергеем из Мальты вернулся еще один наш защитник – Евгений Удовенко. Он проходил процесс протезирования и реабилитации после ранения, полученного во время выполнения боевого задания на Херсонском направлении.

"Папа уже на двух ножках! Только вторая немного необычная", — сказала дочь Евгения, когда впервые увидела папу с протезом.

Самому же военному пока непривычно, что руки теперь свободны и не должны держать костыли. Но первые его мысли были о том, как это круто ходить на двух ногах! Евгений давно мечтает прыгнуть с парашютом, и теперь чувствует себя еще более решительно, чтобы осуществить свою мечту. Евгений не считает, что окружение должно как-то особо реагировать на людей с протезами, — главное, чтобы относились с уважением.

Украинский защитник. Фото: Future For Ukraine

Украинские защитники получили протезы на Мальте. Фото: Future For Ukraine

Украинские защитники получили протезы на Мальте. Фото: Future For Ukraine

Украинские защитники получили протезы на Мальте. Фото: Future For Ukraine

Украинские защитники получили протезы на Мальте. Фото: Future For Ukraine

Сергей и Вадим смогли получить высококачественные протезы благодаря благотворительному фонду Future For Ukraine и специалистам клиники Steward Health Care Malta, а также при поддержке постоянного мецената проекта Вадима Столара.

Совместными усилиями мы сможем помочь еще большему количеству раненых защитников вернуться к полноценной жизни! Присоединяйтесь к сбору на кейс "Протезирование украинских военных 2023" !