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"Щастя завжди зі мною": Буданов розповів, де перебуває його дружина у час війни

26 серпня 2023 15:08
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
"Щастя завжди зі мною": Буданов розповів, де перебуває його дружина у час війни
Очільник ГУР МО України Кирило Буданов. Фото: ГУР
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів, де перебуває його дружина у цей складний час випробування війною. Він розповів, що "щастя поруч з ним".

Про це Кирило Буданов розповів в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов  є одним з найзагадковіших очільників у протистоянні України загарбницькій війні Росії. Чого лише варті його мовчання і суворий погляд, від яких тремтять окупанти. Але мало кому відомо, що у складній роботі головного розвідника України Кирила Буданова підтримує кохана дружина. 

"Щастя завжди зі мною, тому що моя дружина живе зі мною в кабінеті", — поділився подробицями особистого життя Буданов.

Також ми писали, що начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що наразі ми здатні вразити противника в будь-якій точці тимчасово окупованого Криму. 

Додамо, начальник ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що у Криму багато людей чекають на його деокупацію. Проте є і ті, хто боїться цього.

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