"Счастье всегда со мной": Буданов рассказал, где находится его жена во время войны

Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Фото: ГУР

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, где находится его жена в это время испытания войной. Он рассказал, что "счастье рядом с ним".

Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью "Радио Свобода".

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Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов - один из самых загадочных руководителей в противостоянии Украины захватнической войне России. Чего только стоят его молчание и суровый взгляд, от которых дрожат оккупанты. Но мало кому известно, что в сложной работе главного разведчика Украины Кирилла Буданова поддерживает любимая жена.

"Счастье всегда со мной, потому что моя жена живет со мной в кабинете" , - поделился подробностями личной жизни Буданов.

Также мы писали, что начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в данный момент мы способны поразить противника в любой точке временно оккупированного Крыма.

Добавим, начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что в Крыму многие ждут его деоккупацию. Однако есть и те, кто этого боится.