Російські тортури протягом 280 днів: розслідування історій українців з Херсонщини

Коридор херсонського СІЗО. Фото: news.sky

Журналісти британського видання поспілкувався з 15 особами, які утримувалися в ізоляторах і зазнали катувань. Кожна історія, наповнена болісними спогадами та втратами, викриває чергові злочини російських окупантів.

Розслідування розмістило SkyNews.

Читайте також:

24-ГОДИННИЙ ЖАХ

Слідство у звільненому Херсоні виявило щонайменше 26 центрів, де росіяни утримували та катували цивільних українців. Кількість затриманих може сягати 6 600 осіб. 60% з них піддавалися тортурам, 40% стали жертвами сексуального насильства. Понад 400 людей досі вважаються зниклими безвісти.

"Це були регулярні, систематичні заходи в центрах ув’язнення", — зазначає партнер-засновник Global Rights Compliance, який створив команду мобільного правосуддя, Уейн Джордаш Кей-Сі.

В матеріалі розповідається історія Ольги Черняк, якій довелося стояти із зав’язаними очима біля кімнати, де її сина струмом вбили окупанти.

Ольга думала, що більше ніколи не побачить рідних. Фото:

https://news.sky.com

Ще одна героїня Світлана, як і Ольга, перебувала в СІЗО. Жінки підтримували одна одну. Але їх обох зрадили інші: Ольгу — сусіди, Світлану — колега. В окупованому Херсоні зрада була частиною повсякденного життя.

Антон Ломакін зазнав фальшивої страти — до його чола приставили пістолет і зробили три постріли прямо біля ока. Зрештою його відвезли в той самий ізолятор.

Антон Ломакін був колишнім міліціонером. Фото:

https://news.sky.com

Герої змогли вижити і вибратися з кругообігу довгих місяців тортур. Але спогади про відчуття жаху залишились.

"Нам вдалося втекти з цього Мордору. Але багато людей все ще вважаються зниклими безвісти", — розповідає Світлана.

Sky News попросив російський уряд прокоментувати звинувачення у їхньому розслідуванні, але не отримала відповіді.

Раніше повідомлялось, що члени Уповноваженого ООН слідчого органу поділилися своїми останніми висновками, згідно з якими російські окупаційні сили піддавали українців жорстоким тортурам. Деякі жертви від отриманих травм померли.