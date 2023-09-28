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Российские пытка в течение 280 дней: расследование историй украинцев из Херсонщины

28 сентября 2023 16:18
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор
Российские пытка в течение 280 дней: расследование историй украинцев из Херсонщины
Коридор Херсонского СИЗО. Фото: news.sky
7871ae41-d50f-47d3-9d43-72d6a5c26e00 - Дарья Гладких
Дарья Гладких
редактор

Журналисты британского издания пообщались с 15 лицами, которые содержались в изоляторах и подверглись пыткам. Каждая история, наполненная болезненными воспоминаниями и потерями, разоблачает очередные преступления русских окупантов.

Расследование разместило SkyNews.

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Следствие в освобожденном Херсоне выявило не менее 26 центров, где россияне содержали и пытали гражданских украинцев. Число задержанных может достигать 6 600 человек. 60% из них подвергались пыткам, 40% стали жертвами сексуального насилия. Более 400 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

"Это были регулярные, систематические мероприятия в центрах заключения", — говорит партнер-основатель Global Rights Compliance, создавший команду мобильного правосудия, Уэйн Джордаш Кей-Си.

В материале рассказывается история Ольги Черняк, которой пришлось стоять с завязанными глазами возле комнаты, где ее сына током убили оккупанты.

Ольга думала, что никогда больше не увидит родных. Фото:
https://news.sky.com

Еще одна героиня Светлана, как и Ольга, находилась в СИЗО. Женщины поддерживали друг друга. Но их обоих предали другие: Ольгу — соседи, Светлану — коллега. В оккупированном Херсоне предательство было частью повседневной жизни.

Антон Ломакин понес фальшивую казнь — к его лбу приставили пистолет и произвели три выстрела прямо возле глаза. В конце концов его увезли в тот же изолятор.

Антон Ломакин был бывшим милиционером. Фото:
https://news.sky.com

Герои смогли выжить и выбраться из круговорота долгих месяцев пыток. Но воспоминания об ощущении ужаса остались.

"Нам удалось сбежать из этого Мордора. Но многие все еще считаются пропавшими без вести", — рассказывает Светлана.

Sky News попросил российское правительство прокомментировать обвинения в их расследовании, но не получила ответа.

Ранее сообщалось, что члены Уполномоченного ООН следственного органа поделились своими последними выводами, согласно которым российские оккупационные силы подвергали украинцев жестоким пыткам. Некоторые жертвы от полученных травм скончались.

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