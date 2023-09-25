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Росіянка прибула до України, щоб побачитися з полоненим чоловіком: це сталося вперше

25 вересня 2023 23:02
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Росіянка прибула до України, щоб побачитися з полоненим чоловіком: це сталося вперше
Росіянка Ірина зі своїм чоловіком. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Жінка з Росії скористалася допомогою проєкту "Хочу жить" і прибула до України, щоб побачитися зі своїм чоловіком, який потрапив у полон Збройних сил України. Від початку повномасштабної війни Росії проти України це перший такий випадок. 

Інтерв’ю із жінкою опублікував журналіст Володимир Золкін.

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Жінку звати Ірина, вона з Красноярська. До України Ірина потрапила з Молдови, а туди приїхала з Туреччини, де робила українську візу. Документи їй вдалося підготувати за два дні.

Разом із собою жінка взяла двох доньок від першого шлюбу 7 та 10 років. Дітям про те, куди вони їдуть, вона не казала, так само як і більшості знайомих. 

"Мій вчинок виходить за межі розуміння багатьох людей у РФ. Опитані юристи всі мені казали, що це небезпечно. Радили просити політичний притулок", — каже вона. 

Чоловік Ірини Євген потрапив на фронт за мобілізацією у вересні торік, а в липні поточного року його полонили. Жінка побачила відео з ним у телеграм-каналах і невдовзі з іншими жінками записала відео про ситуацію, яке вони виклали в ютубі. За словами дружини полоненого, ролик привернув увагу російських силовиків. 

Вірила Путіну

Ірина розповіла, що ще на початку вторгнення дивилася російське телебачення та вірила в пропагандистські наративи, однак коли почала отримувати інформацію з альтернативних джерел, то змінила думку. 

Жінка не планує повертатися до Росії, бо розуміє наслідки, втім її полонений чоловік дотримується іншої думки. 

"А я тобі казала, не йти (до військкомату. — Ред.)… Тобі дуже пощастило, що ти в полон потрапив. Нам закривають рота (у Росії. — Ред.). Кажуть, що треба сидіти та чекати обміну, але обмінів немає. Якби я бачила, що є обміни, то не приїжджала б. Обмінів немає через російську сторону. Ви їм не потрібні, бо ви приїдете і розповідатимете, що в полоні вас не катували, що до вас добре ставились", — каже вона своєму чоловіку.   

Раніше ми розповідали, що полонений окупант розповів про нелюдське ставлення командування армії РФ до власних бійців.

Нагадуємо, окупант, який потрапив в український полон, поскаржився на російське командування. За його словами, командири не звертають увагу на великі втрати і продовжують відправляти солдатів на вірну смерть.

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