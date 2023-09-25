Росіянка прибула до України, щоб побачитися з полоненим чоловіком: це сталося вперше
Жінка з Росії скористалася допомогою проєкту "Хочу жить" і прибула до України, щоб побачитися зі своїм чоловіком, який потрапив у полон Збройних сил України. Від початку повномасштабної війни Росії проти України це перший такий випадок.
Інтерв’ю із жінкою опублікував журналіст Володимир Золкін.
Полонений росіян зустрівся зі своєю дружиною
Жінку звати Ірина, вона з Красноярська. До України Ірина потрапила з Молдови, а туди приїхала з Туреччини, де робила українську візу. Документи їй вдалося підготувати за два дні.
Разом із собою жінка взяла двох доньок від першого шлюбу 7 та 10 років. Дітям про те, куди вони їдуть, вона не казала, так само як і більшості знайомих.
"Мій вчинок виходить за межі розуміння багатьох людей у РФ. Опитані юристи всі мені казали, що це небезпечно. Радили просити політичний притулок", — каже вона.
Чоловік Ірини Євген потрапив на фронт за мобілізацією у вересні торік, а в липні поточного року його полонили. Жінка побачила відео з ним у телеграм-каналах і невдовзі з іншими жінками записала відео про ситуацію, яке вони виклали в ютубі. За словами дружини полоненого, ролик привернув увагу російських силовиків.
Вірила Путіну
Ірина розповіла, що ще на початку вторгнення дивилася російське телебачення та вірила в пропагандистські наративи, однак коли почала отримувати інформацію з альтернативних джерел, то змінила думку.
Жінка не планує повертатися до Росії, бо розуміє наслідки, втім її полонений чоловік дотримується іншої думки.
"А я тобі казала, не йти (до військкомату. — Ред.)… Тобі дуже пощастило, що ти в полон потрапив. Нам закривають рота (у Росії. — Ред.). Кажуть, що треба сидіти та чекати обміну, але обмінів немає. Якби я бачила, що є обміни, то не приїжджала б. Обмінів немає через російську сторону. Ви їм не потрібні, бо ви приїдете і розповідатимете, що в полоні вас не катували, що до вас добре ставились", — каже вона своєму чоловіку.
Раніше ми розповідали, що полонений окупант розповів про нелюдське ставлення командування армії РФ до власних бійців.
Нагадуємо, окупант, який потрапив в український полон, поскаржився на російське командування. За його словами, командири не звертають увагу на великі втрати і продовжують відправляти солдатів на вірну смерть.