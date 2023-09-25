Россиянка прибыла в Украину, чтобы увидеться с пленным мужем: это произошло впервые

Россиянка Ирина со своим мужем. Фото: Скриншот

Женщина из России воспользовалась помощью проекта "Хочу жить" и прибыла в Украину, чтобы увидеться со своим мужем, попавшим в плен Вооруженных сил Украины. С начала полномасштабной войны России против Украины это первый подобный случай.

Интервью с женщиной опубликовал журналист Владимир Золкин.

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Женщину зовут Ирина, она из Красноярска. В Украину Ирина попала из Молдовы, а туда приехала из Турции, где делала украинскую визу. Документы ей удалось подготовить через два дня.

Вместе с собой женщина взяла двух дочерей от первого брака 7 и 10 лет. Детям о том, куда они едут, она не говорила, равно как и большинству знакомых.

"Мой поступок выходит за пределы понимания многих людей в РФ. Опрошенные юристы все мне говорили, что это опасно. Советовали просить политическое убежище", — говорит она.

Муж Ирины Евгений попал на фронт по мобилизации в сентябре прошлого года, а в июле текущего года его пленили. Женщина увидела видео с ним на телеграмм-каналах и вскоре с другими женщинами записала видео о ситуации, которое они выложили в ютубе. По словам жены пленного, ролик привлек внимание российских силовиков.

Верила Путину

Ирина рассказала, что еще в начале вторжения смотрела российское телевидение и верила в пропагандистские нарративы, однако, когда начала получать информацию из альтернативных источников, то изменила мнение.

Женщина не планирует возвращаться в Россию, понимая последствия, впрочем ее пленный муж придерживается другого мнения.

"А я тебе говорила, не идти (в военкомат. — Ред.)… Тебе очень повезло, что ты в плен попал. Нам закрывают рот (в России. — Ред.). Говорят, что надо сидеть и ждать обмена, но обменов нет. Если бы я видела, что есть обмены, то не приезжала бы. Обменов нет из-за российской стороны. Вы им не нужны, потому что вы приедете и будете рассказывать, что в плену вас не пытали, что к вам хорошо относились", — говорит она своему муже.

Ранее мы рассказывали, что пленный оккупант рассказал о бесчеловечном отношении командования армии РФ к собственным бойцам.

Напоминаем, попавший в украинский плен оккупант пожаловался на российское командование. По его словам, командиры не обращают внимания на большие потери и продолжают отправлять солдат на верную смерть.