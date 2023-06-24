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"Рятують найцінніше": зворушливе фото з місця падіння ракети у Києві

24 червня 2023 13:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
"Рятують найцінніше": зворушливе фото з місця падіння ракети у Києві
Наслідки ракетної атаки на Київ 24 червня. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Російські окупанти вночі 24 червня завдали ракетного удару по Києву. Постраждав житловий будинок у Солом'янському районі міста. Наразі відомо про трьох загиблих.

Одна із мешканок цього житлового компексу опублікувала фото, де дівчинка біля руїн тримає прапор України.

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"Ще ввечері це був охайний, гарний двір, з кав’ярнями, кафе і дитячим майданчиком, де тусувалося не менше 30-40 діточок. Наразі кадри апокаліпсису. Знищене житло, автівки. Повсюди уламки і скло. Тварі", — написала Людмила Ішкова.

Скриншот допису

За її словами, люди виносили зі своїх квартир найдорожче, а саме домашніх тваринок, фотоальбоми. Одна із дівчинок вразила мережу, тримаючи в руках український прапор.

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Дівчинка після атаки з прапором в руках. Фото: Людмила Ішкова

Що відомо про ракетну атаку на столицю

Падіння уламків збитої уночі російської ракети на київську багатоповерхівку убило трьох людей. 

Ігор Клименко наголосив, що місце падіння уламків очеплене правоохоронцями.

Вони розгорнули мобільний пункт приймання заяв від громадян.

Дуже важливими, зазначив міністр внутрішніх справ, є звернення щодо зниклих безвісті — оскільки частина жертв досі неідентифікована.

Нагадаємо, у ніч проти 24 червня Росія завдала нового ракетного удару по Києву. Уламки однієї з ракет впали на багатоповерхівку у Солом'янському районі столиці.

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