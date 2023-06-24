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"Спасают самое ценное": трогательное фото с места падения ракеты в Киеве

24 июня 2023 13:52
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Спасают самое ценное": трогательное фото с места падения ракеты в Киеве
Последствия ракетной атаки в Киеве 24 июня. Фото: REUTERS/Valentyn Огиренко
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Российские оккупанты ночью 24 июня нанесли ракетный удар по Киеву. Пострадал жилой дом в Соломенском районе города. Пока известно о трех погибших.

Одна из жительниц этого жилищного компекса опубликовала фото, где девочка возле руин держит флаг Украины.

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"Еще вечером это был аккуратный, красивый двор, с кофейнями, кафе и детской площадкой, где тусовалось не менее 30-40 детишек. Сейчас кадры апокалипсиса. Уничтоженное жилье, автомобили. Повсюду обломки и стекло. Твари", — написала Людмила Ишкова.

Скриншот поста

По ее словам, люди выносили из своих квартир самое ценное, а именно домашних животных, фотоальбомы. Одна из девочек поразила сеть, держа в руках украинский флаг.

Возможно, это изображение 6 человек
Маленькая девочка после атаки с флагом в руках. Фото: Людмила Ишкова

Что известно о ракетной атаке на столицу

Падение обломков сбитой ночью российской ракеты на киевскую многоэтажку убило троих человек.

Игорь Клименко подчеркнул, что место падения обломков оцеплено правоохранителями.

Они развернули мобильный пункт приема заявлений от граждан.

Очень важны, отметил министр внутренних дел, обращения по поводу пропавших без вести — поскольку часть жертв до сих пор не идентифицирована.

Напомним, в ночь на 24 июня Россия нанесла новый ракетный удар по Киеву. Обломки одной из ракет упали на многоэтажку в Соломенском районе столицы.

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