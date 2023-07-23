"Просто хворі істоти": нацгвардієць Скіф розповів, як воюють росіяни в Україні
Український гвардієць Олександр (позивний — Скіф) несе службу у 15-й бригаді оперативного призначення Нацгвардії України. Війна в Україні для воїна вже є третьою.
Про це пише пресслужба МВС України.
"Війна технологій"
До того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення, Скіф брав участь у бойових діях в Афганістані та був миротворцем в колишній Югославії.
За його словами, війна в Україні дуже відрізняється від бойових дій у минулому.
"Треба слухати небо, бути дуже уважним. Нинішня війна — це війна технологій, війна дронів. Різні літаючі апарати можуть і розвідку провести, і гранату на позицію скинути", — зазначив військовослужбовець.
Жорстокість росіян
Він запевнив, що ця війна є жорстокішою з боку російських окупантів, порівнюючи Афганістан і Югославію.
"Росіяни дуже підступні та безжальні до цивільних. Вони не воїни, а просто хворі істоти", — наголосив Скіф.
Для чого Скіф носить із собою гранату
Якщо буде оточення або поранення, то військовий не планує здаватися в полон, на такий випадок він завжди носить із собою гранату.
"Бачив, як хлопець в Афганістані у безвихідній ситуації підірвав себе і кілька ворогів. Вирішив взяти це собі на озброєння", — сказав гвардієць.
Проте захисник є не лише військовим. Також він співає свої пісні під гітару. Тому його запросили для виступу на святковий концерт до Дня Національної гвардії України.
"Але найбільше бажання Скіфа — повернутися з Перемогою до дружини та п’ятьох дітей, продовжити працювати на рідному підприємстві", — додали в МВС.
Нагадаємо, військовий підрозділу спецпризначення Головного управління розвідки міністерства оборони України Іван Тарн ыз позивним "Артан" дав інтерв'ю для ЗМІ. Він розповів про свою службу, поранення та тактику ворога.