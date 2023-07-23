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"Просто больные существа": нацгвардеец Скиф рассказал, как воюют россияне в Украине

23 июля 2023 13:08
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
"Просто больные существа": нацгвардеец Скиф рассказал, как воюют россияне в Украине
Гвардеец Александр. Фото: МВД Украины
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Украинский гвардеец Александр (позывной — Скиф) несет службу в 15-й бригаде оперативного назначения Нацгвардии Украины. Война в Украине для воина уже третья.

Об этом пишет пресс-служба МВД Украины.

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"Война технологий"

До того как Россия начала полномасштабное вторжение, Скиф участвовал в боевых действиях в Афганистане и был миротворцем в бывшей Югославии.

По его словам, война в Украине очень отличается от боевых действий в прошлом.

"Нужно слушать небо, быть очень внимательным. Нынешняя война — это война технологий, война дронов. Различные летающие аппараты могут и разведку провести, и гранату на позицию сбросить", — отметил военнослужащий.

Жестокость россиян

Он заверил, что эта война является более жестокой со стороны российских оккупантов, сравнивая Афганистан и Югославию.

"Россияне очень коварны и безжалостны к гражданским. Они не воины, а просто больные существа", — подчеркнул Скиф.

Зачем Скиф носит с собой гранату

Если будет окружение или ранение, то военный не планирует сдаваться в плен, на такой случай он всегда носит с собой гранату.

"Видел, как парень в Афганистане в безвыходной ситуации взорвал себя и несколько врагов. Решил взять это себе на вооружение", — сказал гвардиец.

Скиф из бригады "Кара-Даг". Фото: МВД Украины

Однако защитник не только военный. Также он поет свои песни под гитару. Поэтому его пригласили для выступления на праздничный концерт ко Дню Национальной гвардии Украины.

"Но самое большое желание Скифа — вернуться с Победой к жене и пятерым детям, продолжить работать на родном предприятии", — добавили в МВД.

Напомним, военный подразделения спецназначения Главного управления разведки министерства обороны Украины Иван Тарн с позывным "Артан" дал интервью для СМИ. Он рассказал о своей службе, ранениях и тактике врага.

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