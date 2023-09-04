Неймовірна історія: записка чекала під килимом більше 100 років

Лист американського солдата у 1917 році. Фото: "r/FoundPaper" у Reddit

Чоловік знайшов несподіваний лист, який колись один американський солдат надіслав його матері. Лист, який ховали понад 100 років, знайшли під час ремонту в будинку, який колись сім’я придбала у бабусі дружини цього чоловіка.

Про це розповідає Mirror.

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Коли чоловік почав знімати старий килим, він знайшов лист, який був надісланий до Франції ше у 1917 році. У листі було погано видно текст, адже цей лист пролежав дуже багато років, але дещо вдалося чоловікові прочитати там.

Там один американський солдат звернувся до своєї матері, щоб повідомити їй, що з ним все добре. У листі він зазначав, що не може багато розповісти, але він працює. Також солдат закликав й мати писати йому якомога частіше.

Лист американського солдата у 1917 році. Фото: "r/FoundPaper" у Reddit

Лист американського солдата у 1917 році. Фото: "r/FoundPaper" у Reddit

Коли чоловік вперше знайшов лист, він припустив, що його надіслав двоюрідний дядько бабусі, втім, потім стало зрозуміло, що цей лист від чоловіка, який мешкав у будинку до них.

"Ми знайшли цей лист у будинку, який щойно купили у бабусі моєї дружини. Він лежав під килимом, так що він в пристойному стані, враховуючи, що пролежав ч*рт знає, скільки років. Вона жила в ньому з 1962 року, і у неї є речі, що належать кільком поколінням. Ми спочатку припустили, що його надіслав її покійний прапрадідусь, доктор Ральф Пауерс, який служив членом американських експедиційних сил. Виявляється, його надіслав доктор Джордж М. Паркер. Він жив у цьому будинку до бабусі моєї дружини", — розповів чоловік.

Пояснення чоловіка, який знайшов лист американського солдата. Фото: "r/FoundPaper" у Reddit

Що ще знайшов чоловік

Під час ремонту чоловік ще знайшов колекційну бейсбольну картку Брукса Робінсона, яка була захована у стіні. За словами чоловіка, ця картка належала його тестю. Більш того, тесть чоловіка пам'ятає навіть конкретну картку.

"Картка належала моєму тестю. Він сказав, що грав на горищі прямо над тим місцем, де вона була знайдена. Він навіть пам'ятає конкретну карту. Досить вражаюча пам'ять, щоб згадати щось відносно маловідоме, що сталося 60 років тому!", — здивовано розповів чоловік.

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