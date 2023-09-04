Невероятная история: записка ждала под ковром более 100 лет

Письмо американского солдата в 1917 году. Фото: "r/FoundPaper" у Reddit

Мужчина нашел неожиданное письмо, которое когда-то один американский солдат прислал его матери. Письмо, которое прятали более 100 лет, нашли во время ремонта в доме, который когда-то семья приобрела у бабушки жены этого мужа.

Об этом рассказывает Mirror.

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Невероятная находка

Когда мужчина начал снимать старый ковер, он нашел письмо, которое было отправлено во Францию еще в 1917 году. В письме был плохо виден текст, ведь это письмо пролежало очень много лет, но кое-что удалось мужчине прочесть там.

Там один американский солдат обратился к матери, чтобы сообщить ей, что с ним все хорошо. В письме он отмечал, что не может многое рассказать, но он работает. Также солдат призвал и мать писать ему как можно чаще.

Письмо американского солдата в 1917 году. Фото: "r/FoundPaper" у Reddit

Письмо американского солдата в 1917 году. Фото: "r/FoundPaper" у Reddit

Когда мужчина впервые нашел письмо, он предположил, что его прислал двоюродный дядя бабушке, впрочем, потом стало ясно, что это письмо от мужчины, проживавшего в доме до них.

"Мы нашли это письмо в доме, который только что купили у бабушки моей жены. Оно лежало под ковром, так что оно в приличном состоянии, учитывая, что пролежало ч*рт знает, сколько лет. Она жила в нем с 1962 года, и у нее есть вещи, принадлежащие нескольким поколениям. Мы сначала предположили, что его послал ее покойный прапрадедушка, доктор Ральф Пауэрс, служивший членом американских экспедиционных сил. Оказывается, его послал доктор Джордж М. Паркер. Он жил в этом доме бабушке моей жены", — рассказал мужчина.

Объяснение мужчины, нашедшего письмо американского солдата. Фото: "r/FoundPaper" у Reddit

Что еще нашел мужчина

Во время ремонта мужчина еще нашел коллекционную бейсбольную карту Брукса Робинсона, спрятанную в стене. По словам мужчины, эта карта принадлежала его тестю. Более того, тесть мужчины помнит даже конкретную карту.

"Карточка принадлежала моему тестю. Он сказал, что играл на чердаке прямо над тем местом, где она была найдена. Он даже помнит конкретную карту. Достаточно впечатляющая память, чтобы вспомнить что-то относительно малоизвестное, что произошло 60 лет назад!", — удивленно рассказал мужчина.

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