Повернути Кадирову коня: за що лідер Чечні дякує спецслужбам України

Рамзан Кадиров зі своїм конем. Фото: t.me/RKadyrov_95

Главі Чечні Рамзану Кадирову вдалося повернути з Чехії свого породистого скакуна Зазу. Він стверджує, що зміг це зробити за допомогою українських спецслужб.

Принамні, так Кадиров написав у Telegram.

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"Друзі, маю хороші новини! Пам'ятаєте історію з крадіжкою Зазу, мого скакуна, який першим взяв на себе удар європейських санкцій у 2014 році, став жертвою західного свавілля і роки був ув'язнений на одній із стаєнь Чехії? Так от тепер можна розповісти, що ж тоді сталося насправді. Не хвилюйтеся, із Зазу все добре", — написав глава Чечні.

Варто зауважити, що раніше Чехія в рамках міжнародних санкцій заморозила майно Кадирова. Зокрема, під санкції потрапили і кілька коней.

Одну з тварин пізніше невідомі викрали. Її вартіть тоді оцінили у 17 тисяч євро.

Кадиров і українські спецслужби

Тепер Кадиров заявляє, що "насправді" крадіжку нібито влаштували спецслужби України.

"На початку року на мене через посередників вийшли представники українських спецслужб, які запропонували викупити Зазу. Вони знали про мою прихильність до скакуна і не прогадали — звісно ж, я погодився. Чесно кажучи, думав, що Зазу буде передано якось офіційно, зі зняттям з нього санкцій тощо. Але виявилося, що у спецслужб був зухвалий план — вони просто інсценували його крадіжку зі стайні в Чехії у змові з чеськими поліцейськими", — написав Кадиров.

Українські спецслужби поки не коментують чергові придумки Кадирова.

Нагадаємо, Служба безпеки України в Києві ліквідувала діяльність приватних "детективів", які продавали продавало інформацію із закритих баз даних державних установ.