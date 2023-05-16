Вернуть Кадырову коня: за что лидер Чечни благодарит спецслужбы Украины

Рамзан Кадыров со своим конем. Фото: t.me/RKadyrov_95

Главе Чечни Рамзану Кадырову удалось вернуть из Чехии своего породистого скакуна Зазу. Он утверждает, что смог это сделать с помощью украинских спецслужб.

По крайней мере, так Кадыров написал в Telegram.

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"Друзья, есть хорошие новости! Помните историю с кражей Зазу, моего скакуна, который первым взял на себя удар европейских санкций в 2014 году, стал жертвой западного произвола и годы был заключен на одной из конюшен Чехии? Так вот теперь можно рассказать, что тогда произошло на самом деле. Не волнуйтесь, с Зазу все хорошо", — написал глава Чечни.

Следует отметить, что ранее Чехия в рамках международных санкций заморозила имущество Кадырова. В частности, под санкции попали и несколько лошадей.

Одно из животных позже неизвестные похитили. Ее стоимость тогда оценили в 17 тысяч евро.

Кадыров и украинские спецслужбы

Теперь Кадыров заявляет, "на самом деле" это воровство якобы устроили спецслужбы Украины.

"В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали о моей приверженности скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с его санкций и т.д. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими", — написал Кадыров.

Украинские спецслужбы пока не комментируют очередные выдумки Кадырова.

Напомним, Служба безопасности Украины в Киеве ликвидировала деятельность частных "детективов", продававших информацию из закрытых баз данных государственных учреждений.