Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Истории из жизни arrow Вернуть Кадырову коня: за что лидер Чечни благодарит спецслужбы Украины arrow

Вернуть Кадырову коня: за что лидер Чечни благодарит спецслужбы Украины

16 мая 2023 06:11
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Вернуть Кадырову коня: за что лидер Чечни благодарит спецслужбы Украины
Рамзан Кадыров со своим конем. Фото: t.me/RKadyrov_95
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Главе Чечни Рамзану Кадырову удалось вернуть из Чехии своего породистого скакуна Зазу. Он утверждает, что смог это сделать с помощью украинских спецслужб.

По крайней мере, так Кадыров написал в Telegram.

Читайте также:

"Друзья, есть хорошие новости! Помните историю с кражей Зазу, моего скакуна, который первым взял на себя удар европейских санкций в 2014 году, стал жертвой западного произвола и годы был заключен на одной из конюшен Чехии? Так вот теперь можно рассказать, что тогда произошло на самом деле. Не волнуйтесь, с Зазу все хорошо", — написал глава Чечни.

Следует отметить, что ранее Чехия в рамках международных санкций заморозила имущество Кадырова. В частности, под санкции попали и несколько лошадей.

Одно из животных позже неизвестные похитили. Ее стоимость тогда оценили в 17 тысяч евро.

Кадыров и украинские спецслужбы

Теперь Кадыров заявляет, "на самом деле" это воровство якобы устроили спецслужбы Украины.

"В начале года на меня через посредников вышли представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить Зазу. Они знали о моей приверженности скакуну и не прогадали — конечно же, я согласился. Честно говоря, думал, что Зазу будет передан как-то официально, со снятием с его санкций и т.д. Но оказалось, что у спецслужб был дерзкий план — они просто инсценировали его кражу из конюшни в Чехии в сговоре с чешскими полицейскими", — написал Кадыров.

Украинские спецслужбы пока не комментируют очередные выдумки Кадырова.

Напомним, Служба безопасности Украины в Киеве ликвидировала деятельность частных "детективов", продававших информацию из закрытых баз данных государственных учреждений.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

13:45 Почему снятся мыши: значение сновидения и знаки судьбы

обновлено:

23:01 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

обновлено:

21:59 Какие знаки зодиака наиболее совместимы, а кому лучше избегать союзов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас