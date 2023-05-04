Мовознавець Авраменко: "не по щелчку пальцев", а "як двічі два", "на раз два"

Авраменко порадив вживати вислови "раз-два і готово". Фото: скріншот з відео на YouTube-каналі Олександра Авраменка

Вчитель-блогер Авраменко підказав, як сказати "как по щелчку пальцев" українською.

Один із найвідоміших вчителів україни блогер Олександр Авраменко продовжує боротися з суржиком і доводити, що українською мовою можна висловити що завгодно і в будь-якій ситуації. В ефірі ранкової програми "Сніданок" на "1+1" вчитель пояснив, як коротко висловити сенс, закладений у фразі "как по щелчку пальцев" словосполученнями, здавна відомими українцям.

Про це пише "Уніан".

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На думку експерта все залежить від ситуації: якщо ви хочете висловитися солов’їною нейтрально, то скажіть "та це можна зробити на раз-два" чи "раз-два – і готово", або ж "раз-два — і кінець". Якщо хочете наголосити, що дещо можна зробити не лише швидко, але ще і легко, то варто сказати "Раз плюнути" чи "Як Сіркові муху з’їсти", порадив мовознавець. Остання фраза може здатися дещо застарілою, втім, насправді той факт що слова довго не вживалися ще не свідчить про те, що вони "не на часі". На жаль, українці перестали вживати багато власних крилатих висловів замінивши їх на російські не із власної волі, а через цілеспрямовану колоніальну політику Росії. На територіях, окупованих Росією в ті чи інші століття, українську мову намагалися заборонити 130 разів.

До речі, раніше Авраменко вже не раз розповідав про гарні українські замінники банального російського жаргону. Наприклад, напівпристойне слово "блін", яке виражає сум – це звичайне російське просторіччя, що під впливом колоніальної політики нашого "сусіда" стало популярнішим, ніж колоритні й значно цікавіші та емоційно багатші українські вислови на зразок "чорт", "грець", "до біса", "дідько" і "трясця". Саме час повернути ці слова до свого лексикону!

Таємниця паляниці

Нещодавно Авраменко також розповів про походження слова "паляниця", яке давно стало мемом і досі активно використовується для виявлення диверсантів. Завдяки особливостям мовного апарату це слово можуть вимовити українці, але не можуть вимовити росіяни, адже, за словами мовознавця, у російській мові немає м’якого звука "ц". І паляниці в них теж ніколи не було, адже це — український рецепт. Круглий хліб із пшениці із горизонтальним надрізом отримав назву "паляниця" тому, що при його випіканні утворюється тверда і пригоріла "палена" скоринка.

Знання української мови допомагає зберегти свою ідентичність і свободу, а знання українських казок — сформувати правильні образи й цінності. Нещодавно ми писали про провал між "моральними орієнтирами", які діти можуть отримати з українських та російських казок.