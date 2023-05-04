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Популярное русское выражение гораздо лучше звучит по-украински: Авраменко

4 мая 2023 16:45
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис
Языковед Авраменко: "не по щелчку пальцев", а "как дважды два", "на раз два"
Авраменко посоветовал употреблять изречения "раз-два и готово". Фото: скриншот с видео на YouTube-канале Александра Авраменко
0604af6c-07b0-4b9d-c49a-9e6f1226ee00 - Викторія Черемис

Один из самых известных учителей украины блогер Александр Авраменко продолжает бороться с суржиком и доказывать, что на украинском языке можно выразить что угодно и в любой ситуации. В эфире утренней программы "Сніданок" на "1+1" учитель объяснил, как коротко выразить смысл, заложенный во фразе "как по щелчку пальцев" словосочетаниями на украинском языке.

Об этом пишет "Униан".

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По мнению эксперта, все зависит от ситуации: если вы хотите высказаться соловьиной нейтрально, то скажите "да это можно сделать на раз-два" или "раз-два — и готово", или же "раз-два — и конец". Если хотите подчеркнуть, что кое-что можно сделать не только быстро, но еще и легко, то стоит сказать "Раз плюнуть" или "Как Серку муху съесть", посоветовал языковед. Последняя фраза может показаться несколько устаревшей, впрочем, на самом деле тот факт, что слова долго не употреблялись, не свидетельствует о том, что они "неактуальны". К сожалению, украинцы перестали употреблять много собственных крылатых изречений, заменив их на русские не по собственной воле, а из-за целенаправленной колониальной политики России. На территориях, оккупированных Россией в те или иные столетия, украинский язык пытались запретить 130 раз.

Кстати, ранее Авраменко уже не раз рассказывал о хороших украинских заменителях банального российского жаргона. Например, полуприличное слово "блин", выражающее печаль — это обычное русское просторечие, которое под влиянием колониальной политики нашего "соседа" стало популярнее, чем колоритные, более интересные и более эмоционально богатые украинские высказывания вроде "чорт", "грець", "до біса", "дідько" и "трясця". Самое время вернуть эти слова в свой лексикон!

Тайна паляницы

Недавно Авраменко также рассказал о происхождении слова "паляниця", давно ставшего мемом и до сих пор активно используемого для выявления диверсантов. Благодаря особенностям речевого аппарата это слово могут произнести украинцы, но не могут правильно произнести русские, ведь, по словам языковеда, в русском языке нет мягкого звука "ц". И паляницы у них тоже никогда не было, ведь это — украинский рецепт. Круглый хлеб из пшеницы с горизонтальным надрезом получил название "паляница" потому, что при его выпекании образуется твердая и пригоревшая "паленкая" корочка.

Знание украинского языка помогает сохранить свою идентичность и свободу, а знание украинских сказок сформировать правильные образы и ценности. Недавно мы писали о разнице между  моральными ориентирами, которые дети могут получить из украинских и русских сказок.

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