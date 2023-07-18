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Померла найстаріша гуска України: скільки їй було років

18 липня 2023 10:39
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
Померла найстаріша гуска України: скільки їй було років
Найстаріша гуска України Ґаґа з власником. Фото: facebook/Орест Зуб
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

На Львівщині померла найстаріша гуска України. Пташка на ім'я Ґаґа прожила 39 років.

Про це повідомив власник гуски Орест Зуб.

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За словами господаря, Ґаґа вилупилися з яєчка у 1984 році. Олег Зуб зазначив, що для його сімʼї птаха була справжнім символом.

"Вона старша за мене та пережила усіх мешканців нашого невеличкого сімейного обійстя неподалік Львова, куди після Другої Світової приїхала сімʼя мого дідуся. З Ґаґою відходить ціла епоха. Для нашої сімʼї вона була справжнім символом", — написав Олег Зуб.

Про птаху і в останні роки її життя не забували, навідували майже щотижня. Решту часу за гускою доглядали сусіди.

"Протягом останніх років Ґаґа уже втратила зір, але все одно щодня поволі обходила двір перед ґанком, пощіпуючи травичку, по якій окрім неї вже ніхто не ходив", — додав власник.

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Допис Ореста Зуба у facebook

Нагадаємо, на Львівщині реставрують найстарішу церкву, яка датується 1502 роком.

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