Умерла самая старая гусыня Украины: сколько ей было лет

Самая старая гусыня Украины Гага с владельцем. Фото: facebook/Орест Зуб

На Львовщине умерла самая старая гусыня Украины. Птичка по имени Гага прожила 39 лет.

Об этом сообщил владелец гуся Орест Зуб.

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По словам хозяина, Гага вылупились из яичка в 1984 году. Олег Зуб отметил, что для его семьи птица была настоящим символом.

"Она старше меня и пережила всех жителей нашего небольшого семейного дома возле Львова, куда после Второй мировой приехала семья моего дедушки. С Гагой уходит целая эпоха. Для нашей семьи она была настоящим символом", — написал Олег Зуб.

О птице и в последние годы ее жизни не забывали, посещали почти еженедельно. Остальное время за гусыней ухаживали соседи.

"В последние годы Гага уже потеряла зрение, но все равно каждый день медленно обходила двор перед крыльцом, пощипывая травку, по которой кроме нее уже никто не ходил", — добавил владелец.

Запись Ореста Зуба в facebook

Напомним, во Львовской области реставрируют старейшую церковь, которая датируется 1502 годом.