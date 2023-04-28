Померла 88-річна підозрювана у вбивстві Еммета Тілля: що відомо

Померлий Еммет Тілль. Фото: CNN

Керолін Донхем, біла жінка з Міссісіпі, померла у віці 88 років. Вона була підозрювана у вбивстві 14-річного темношкірого підлітка Еммета Тілля. що спричинило один із найвідоміших випадків лінчування в історії США. Хоча прокуратура висунула їй звинувачення ще рік тому, суд не знайшов достатньо доказів для того, щоб вона постала перед судом.

Про це пише ВВС.

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Помер Керолін Донхем

Справа Тілля спричинила один із найвідоміших випадків вбивств в історії США. Хоча прокуратура висунула Донхем звинувачення ще рік тому, суд не знайшов достатньо доказів для того, щоб вона постала перед судом.

Інститут Еммета Тілля та Меймі Тілль-Моблі, родичі загиблого підлітка, висловили жаль, що Керолін Донхем не взяла на себе відповідальність за участь у вбивстві. Вони також висловили сподівання, що її душа буде помилувана.

Історія вбивства Еммета Тілля відома багатьом США. Хлопчик із Чикаго був у гостях у сім'ї в Міссісіпі, коли зайшов до магазину, де працювала Керолін Донхем. Вона звинуватила його в тому, що він неналежно повівся з нею, що сильно її турбувало. Її чоловік і зять викрали хлопчика, катували його, а потім кинули його побите тіло в річку.

Цей випадок привернув багато уваги до проблеми расизму в США і став одним із найвідоміших прикладів жорстокості та свавілля щодо афроамериканців. Проте, навіть після того, як Керолін Донхем померла, не було жодних офіційних вибачень за те, що сталося, і немає жодних гарантій того, що подібні події не повторяться в майбутньому.

Нагадаємо, що австралійський артист Баррі Хамфріс, найбільш відомий за своїм комедійним персонажем Дамі Едне Еверідж помер у віці 89 років. Зірка була госпіталізована у березні в Сіднеї через ускладнення після операції на стегні. Його смерть сталася після того, як він упав у лютому.