Померла 88-річна підозрювана у вбивстві Еммета Тілля: що відомо
Керолін Донхем, біла жінка з Міссісіпі, померла у віці 88 років. Вона була підозрювана у вбивстві 14-річного темношкірого підлітка Еммета Тілля. що спричинило один із найвідоміших випадків лінчування в історії США. Хоча прокуратура висунула їй звинувачення ще рік тому, суд не знайшов достатньо доказів для того, щоб вона постала перед судом.
Про це пише ВВС.
Помер Керолін Донхем
Справа Тілля спричинила один із найвідоміших випадків вбивств в історії США. Хоча прокуратура висунула Донхем звинувачення ще рік тому, суд не знайшов достатньо доказів для того, щоб вона постала перед судом.
Інститут Еммета Тілля та Меймі Тілль-Моблі, родичі загиблого підлітка, висловили жаль, що Керолін Донхем не взяла на себе відповідальність за участь у вбивстві. Вони також висловили сподівання, що її душа буде помилувана.
Історія вбивства Еммета Тілля відома багатьом США. Хлопчик із Чикаго був у гостях у сім'ї в Міссісіпі, коли зайшов до магазину, де працювала Керолін Донхем. Вона звинуватила його в тому, що він неналежно повівся з нею, що сильно її турбувало. Її чоловік і зять викрали хлопчика, катували його, а потім кинули його побите тіло в річку.
Цей випадок привернув багато уваги до проблеми расизму в США і став одним із найвідоміших прикладів жорстокості та свавілля щодо афроамериканців. Проте, навіть після того, як Керолін Донхем померла, не було жодних офіційних вибачень за те, що сталося, і немає жодних гарантій того, що подібні події не повторяться в майбутньому.
Нагадаємо, що австралійський артист Баррі Хамфріс, найбільш відомий за своїм комедійним персонажем Дамі Едне Еверідж помер у віці 89 років. Зірка була госпіталізована у березні в Сіднеї через ускладнення після операції на стегні. Його смерть сталася після того, як він упав у лютому.