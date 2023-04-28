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Умерла 88-летняя подозреваемая в убийстве Эммета Тилля: что известно

28 апреля 2023 08:06
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Умерла 88-летняя подозреваемая в убийстве Эммета Тилля: что известно
Умерший Эммет Тилль. Фото: CNN
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кэролин Брайант Донхэм, белая женщина из Миссисипи, умерла в возрасте 88 лет. Она была подозревамая в убийстве 14-летнего темнокожего подростка Эммета Тилля.

Об этом пишет BBC.

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Умерла Кэролин Донхэм

Дело Тилля повлекло один из самых известных случаев убийств в истории США. Хотя прокуратура выдвинула Донхэм обвинения еще год назад, суд не нашел достаточно доказательств для того, чтобы она предстала перед судом.

Институт Эммета Тилля и Мейми Тилль-Мобли, родственники погибшего подростка, выразили свое сожаление, что Кэролин Донхэм не взяла на себя ответственность за участие в убийстве. Они также выразили надежду на то, что ее душа будет помилована.

История убийства Эммета Тилля известна многим в США. Мальчик из Чикаго был в гостях у семьи в Миссисипи, когда зашел в магазин, где работала Кэролин Донхэм. Она обвинила его в том, что он неподобающе повел себя с ней, что сильно ее беспокоило. Ее муж и зять похитили мальчика, пытали его и затем бросили его избитое тело в реку.

Этот случай привлек много внимания к проблеме расизма в США и стал одним из наиболее известных примеров жестокости и беспредела в отношении афроамериканцев. Тем не менее даже после того, как Кэролин Донхэм умерла, не было никаких официальных извинений за то, что произошло, и нет никаких гарантий того, что подобные события не повторятся в будущем.

Напомним, что австралийский артист Барри Хамфрис, наиболее известный по своему комедийному персонажу Даме Эдне Эверидж скончался в возрасте 89 лет. Звезда была госпитализирована в марте в Сиднее из-за осложнений после операции на бедре. Его смерть произошла после того, как он упал в феврале.

 

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