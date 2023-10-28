"Покалічили дитину". Проти лікарів пологового на Хмельниччині завели кримінальну справу

Новонароджена дитина. Фото: З особистого архіву

На Хмельниччині відкрито кримінальне провадження проти лікарків, які відмовилися робити кесарів розтин молодій породіллі. Внаслідок їх дій новонароджений отримав серйозні травми і вже три з половиною місяці перебуває в реанімації на апараті штучного дихання.

Про цю ситуацію розповідає OBOZ.UA.

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Недбалість лікарів призвела до трагедії

Трагедія сталася 12 липня. Близько 4 години ранку Тетяна Галущак відчула перші перейми. Чоловік відвіз її до Волочиської багатопрофільної лікарні. Там на зміні була акушерка-гінекологиня, яка спостерігала Тетяну всю вагітність, Наталія Безух. Вона й мала приймати пологи.

Тетяна згадує, що коли її посадили на крісло в оглядовій та повідомили, що шийка матки відкрита на півтора пальця, то вона зрозуміла, що це вже пологи. Тоді Тетяна звернулася до лікаря з проханням зробити їй кесарів розтин.

"Безух та акушерка Ірина тільки посміхнулися. Лікарка взяла якийсь хірургічний інструмент і пробила міхур, щоб відійшли води та пологи почалися швидше. Після цього мене відправили до палати чекати", — описує Тетяна.

Подружжя Галущаків. Фото: Instagram Тетяни Галущак

Лікарі ображали і принижували жінку

"Всі стояли навколо мене і кричали, що я неправильно тужуся, обзивали дурою, лінивою егоїсткою. Навіть звучали фрази "Зробити змогла, а народити не можеш". Усього, що мені наговорили, через стрес я не можу згадати", — продовжує Тетяна.

Після тяжких і болючих родів новонародженого відвезли до дитячої реанімації Хмельницької обласної лікарні. Через деякий час чоловікові Тетяни повідомили, що дитина перебуває у важкому стані, але її життю нічого не загрожує. Дитину під'єднали до апарату штучного дихання.

Дитина отримала важкі травми

Дитина отримала тяжкі травми під час пологів. Хлопчик виявився вагою 4 кг 700 г і 56 см завдовжки. Таз мами виявився надто вузьким для такого плоду.

Лишається незрозумілим, як лікарка, яка практично всю вагітність спостерігала за майбутньою мамою та приймала пологи, не могла вчасно оцінити всю складність ситуації.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч.2 ст. 140 КК України — неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, яке спричинило тяжкі наслідки для неповнолітнього.

Винним у цій справі загрожує до п'яти років обмеження волі або до трьох років в'язниці з позбавленням права обіймати певні посади.

Раніше ми повідомляли, що в Одесі правоохоронці розпочали кримінальне розслідування щодо смерті новонародженої дитини. Попередньо йдеться про неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником.