"Искалечили ребенка". Против врачей родильного в Хмельницкой области возбуждено уголовное дело

Новорожденный ребенок. Фото: Из личного архива

В Хмельницкой области открыто уголовное производство против врачей, которые отказались делать кесарево сечение молодой роженице. В результате их действий новорожденный получил серьезные травмы и уже три с половиной месяца находится в реанимации на аппарате искусственного дыхания.

Об этой ситуации рассказывает OBOZ.UA.

Читайте также:

Беременная Татьяна со своим мужем. Фото: Из личного архива

Безответственность врачей привела к трагедии

Трагедия произошла 12 июля. Около 4 часов утра Татьяна Галущак почувствовала первые схватки. Муж увез ее в Волочисскую многопрофильную больницу. Там на смене была акушерка-гинеколог, наблюдавшая Татьяну всю беременность, Наталья Безух. Она и должна была принимать роды.

Татьяна вспоминает, что когда ее посадили на кресло в смотровой и сообщили, что шейка матки открыта на полтора пальца, она поняла, что это уже роды. Тогда Татьяна обратилась к врачу с просьбой сделать ей кесарево сечение.

"Безух и акушерка Ирина только улыбнулись. Врач взяла какой-то хирургический инструмент и пробила пузырь, чтобы отошли воды и роды начались быстрее. После этого меня отправили в палату ждать", — описывает Татьяна.

Супруги Галущаков. Фото: Instagram Татьяны Галущак

Врачи оскорбляли и унижали женщину

"Все стояли вокруг меня и кричали, что я неправильно тужусь, обзывали дурой, ленивой эгоисткой. Даже звучали фразы "Сделать смогла, а родить не можешь". Всего, что мне наговорили, из-за стресса я не могу вспомнить", — продолжает Татьяна.

После тяжелых и болезненных родов новорожденного отвезли в детскую реанимацию Хмельницкой областной больницы. Через некоторое время мужу Татьяне сообщили, что ребенок находится в тяжелом состоянии, но его жизни ничего не угрожает. Ребенка подключили к аппарату искусственного дыхания.

Ребенок получил тяжелые травмы

Ребенок получил тяжелые травмы во время родов. Мальчик оказался весом 4 кг 700 г и 56 см длиной. Таз мамы оказался слишком узким для такого плода.

Остается непонятным, как врач, практически всю беременность наблюдавший за будущей мамой и принимавший роды, не мог вовремя оценить всю сложность ситуации.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 140 УК Украины — ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником, повлекшее тяжкие последствия для несовершеннолетнего.

Виновным по этому делу грозит до пяти лет ограничения свободы или до трех лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

Ранее мы сообщали, что в Одессе правоохранители начали уголовное расследование смерти новорожденного ребенка. Предварительно речь идет о ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником.