Олександр Чайка першим отримав протез у США

Військовий Олександр Чайка. Фото: Олена Шкода

33-річний військовий, якому ампутували ногу внаслідок важкого поранення у ході бойових дій, успішно пройшов протезування у Вашингтоні та повернувся до своєї професії.

У цивільному житті Олександр Чайка був дитячим хореографом. 24 лютого він пішов захищати країну від окупантів у складі 24-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Під Попасною у військового влучив танковий снаряд і, лише дивом, йому вдалося вижити. Проте через гангрену бійцю довелося ампутувати праву ногу.

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Олександр Чайка з дівчиною. Фото: Олена Шкода

Олександр став першим українським захисником, який отримав високоякісний протез нижньої кінцівки та пройшов реабілітацію у межах програми "Протезування українських військових 2023" від Фонду Future for Ukraine.

Фонд взяв на себе усі витрати на поїздку Сашка та його проживання у Вашингтоні до завершення процесу повної реабілітації.

До реалізації поїздки були задіяні зусилля десятків людей, як з України, так і з США. Головним партнером програми протезування є Медичний центр ортопедії та протезування (MCOP). Засновник клініки Майк Коркоран — олімпієць з веслувального спорту, котрий як ніхто розуміє бажання Олександра швидше повернутися до занять і нормального життя.

Сашка у подорожі супроводжувала дружина, а також Олена Ніколаєнко — голова Ради FFU США та Польща, волонтерка-кураторка зі стратегії та розвитку FFU Україна.

Після отримання протеза та кількох місяців реабілітації Олександр повернувся до справи свого життя — хореографії. На перше заняття після такої довгої перерви до улюбленого викладача прийшла купа дітей. Батьки не стримували сліз, обіймаючи захисника, а малеча захопливо дивилася на свого Сашу, на якого так довго чекали.

Військовий Олександр Чайка. Фото: Олена Шкода

Сьогодні Олександр Чайка сповнений нових планів. Повернувшись з Вашингтону після протезування, він став батьком, відкрив власну студію дитячої хореографії та не планує зупинятися на досягнутому.

На протезування очікують й інші українські військові, якими опікується фонд. Завдяки мотивуючому прикладу Сашка, вони настроєні рішуче. Долучайтеся до збору коштів на благодійний кейс та допоможіть нашим захисникам отримати високоякісний протез, щоб вони змогли якомога швидше повернутися до повноцінного життя.