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Александр Чайка первым получил протез в США

11 июля 2023 19:02
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Александр Чайка первым получил протез в США
Военный Александр Чайка. Фото: Елена Шкода
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

33-летний военный, которому ампутировали ногу в результате тяжелого ранения в ходе боевых действий, успешно прошел протезирование в Вашингтоне и вернулся к своей профессии.

В гражданской жизни Александр Чайка был детским хореографом. 24 февраля он отправился защищать страну от оккупантов в составе 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Под Попасной военного попал танковый снаряд и, только чудом, ему удалось выжить. Однако из-за гангрены бойцу пришлось ампутировать правую ногу.

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Александр Чайка с девочкой. Фото: Елена Шкода

Александр стал первым украинским защитником, получившим высококачественный протез нижней конечности и прошедший реабилитацию в рамках программы "Протезирование украинских военных 2023" от Фонда Future for Ukraine. Фонд взял на себя все расходы на поездку Саши и его проживание в Вашингтоне до завершения процесса полной реабилитации.

К реализации поездки были задействованы усилия десятков человек как из Украины, так и из США. Главным партнером программы протезирования является Медицинский центр ортопедии и протезирования (MCOP). Основатель клиники Майк Коркоран — олимпиец по гребле, который как никто понимает желание Александра скорее вернуться к занятиям и нормальной жизни.

Сашу в путешествии сопровождала жена, а также Елена Николаенко — председатель Совета FFU США и Польша, волонтер-куратор по стратегии и развитию FFU Украина.

После получения протеза и нескольких месяцев реабилитации, Александр вернулся к делу своей жизни — хореографии. На первое занятие после столь долгого перерыва к любимому преподавателю пришла куча детей. Родители не сдерживали слез, обнимая защитника, а малыши увлеченно смотрели на своего Сашу, которого так долго ждали.

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Военный Александр Чайка. Фото: Елена Шкода

Сегодня Александр Чайка полон новых планов. Вернувшись из Вашингтона после протезирования, он стал отцом, открыл собственную студию детской хореографии и не собирается останавливаться на достигнутом.

Протезирование ожидают и другие украинские военные, которыми занимается фонд. Благодаря мотивирующему примеру Саши, они настроены решительно. Присоединяйтесь к сбору средств на благотворительный кейс и помогите нашим защитникам получить высококачественный протез, чтобы они смогли поскорее вернуться к полноценной жизни.

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