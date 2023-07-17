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"Окупанти мстять за підтримку ЗСУ": херсонець розповів про нещадні обстріли

17 липня 2023 15:23
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор
"Окупанти мстять за підтримку ЗСУ": херсонець розповів про нещадні обстріли
Херсонець біля власного обстріляного будинку. Фото: скріншот з відео МВС
- Валерія Пержун
Валерія Пержун
редактор

Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, за минулу добу загарбники обстріляли Херсон 25 разів.

Про це повідомляє МВС України

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Наслідки терору мирних жителів

Лише минулої доби ворог 25 разів обстріляв Херсон. Троє цивільних поранені. Також місцеві жителі зазнали матеріальних втрат: від обстрілів постраждали житлові будинки, автомобілі та мережі газопостачання.

"Спали і тут почули, що почався обстріл. Десь три постріли минуло. А потім гучний вибух. Почули як повилітало скло. Шок звісно. Будем переїжджати з цього будинку до знайомих", — розповів місцевий житель. 

Чоловік вважає, що такі масові атаки — це помста росіян за вірність місцевих жителів своїй державі. 

"Певно це нам помста за те, що добре прийняли свою армію (після звільненя від окупації — ред.). 12 листопада півміста вийшло на площу Свободи. там всіх обіймали і так далі. От це їхня помста", — каже херсонець.

У МВС повідомляють, що Ворог здебільшого завдає ударів по мікрорайону Острів, який був затоплений через підрив Каховської ГЕС. І доки поліція, рятувальники та комунальні служби роблять усе, аби відновити зруйноване, росіяни і далі тероризують місцеве населення. 

Нагадаємо, вночі, 17 липня окупанти здійснили масовану атаку по Запорізькій області та Херсону. 

 

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