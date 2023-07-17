"Окупанти мстять за підтримку ЗСУ": херсонець розповів про нещадні обстріли
Російські окупанти продовжують терор мирного населення. Так, за минулу добу загарбники обстріляли Херсон 25 разів.
Про це повідомляє МВС України.
Наслідки терору мирних жителів
Лише минулої доби ворог 25 разів обстріляв Херсон. Троє цивільних поранені. Також місцеві жителі зазнали матеріальних втрат: від обстрілів постраждали житлові будинки, автомобілі та мережі газопостачання.
"Спали і тут почули, що почався обстріл. Десь три постріли минуло. А потім гучний вибух. Почули як повилітало скло. Шок звісно. Будем переїжджати з цього будинку до знайомих", — розповів місцевий житель.
Чоловік вважає, що такі масові атаки — це помста росіян за вірність місцевих жителів своїй державі.
"Певно це нам помста за те, що добре прийняли свою армію (після звільненя від окупації — ред.). 12 листопада півміста вийшло на площу Свободи. там всіх обіймали і так далі. От це їхня помста", — каже херсонець.
У МВС повідомляють, що Ворог здебільшого завдає ударів по мікрорайону Острів, який був затоплений через підрив Каховської ГЕС. І доки поліція, рятувальники та комунальні служби роблять усе, аби відновити зруйноване, росіяни і далі тероризують місцеве населення.
Нагадаємо, вночі, 17 липня окупанти здійснили масовану атаку по Запорізькій області та Херсону.