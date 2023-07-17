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"Оккупанты мстят за поддержку ВСУ": херсонец рассказал о беспощадных обстрелах

17 июля 2023 15:23
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор
"Оккупанты мстят за поддержку ВСУ": херсонец рассказал о беспощадных обстрелах
Херсонец возле собственного обстрелянного дома. Фото: скриншот с видео МВД
- Валерия Пержун
Валерия Пержун
редактор

Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. За минувшие сутки захватчики обстреляли Херсон 25 раз.

Об этом сообщает МВД Украины.

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Только за прошедшие сутки враг 25 раз обстрелял Херсон. Трое гражданских ранены. Также местные жители понесли материальные потери: от обстрелов пострадали жилые дома, автомобили и сети газоснабжения.

"Спали и здесь услышали, что начался обстрел. Где-то три выстрела прошло. А потом громкий взрыв. Услышали как вылетело стекло. Шок конечно. Будем переезжать из этого дома к знакомым", — рассказал местный житель.

Мужчина считает, что такие массовые атаки — это месть россиян за верность местных жителей своему государству.

"Наверное, это нам месть за то, что хорошо приняли свою армию (после освобождения от оккупации — ред.). 12 ноября полгорода вышло на площадь Свободы. там всех обнимали и так далее. Вот это их месть", — говорит херсонец.

В МВД сообщают, что Враг в основном наносит удары по микрорайону Остров, который был затоплен из-за подрыва Каховской ГЭС. И пока полиция, спасатели и коммунальные службы делают все, чтобы восстановить разрушенное, россияне продолжают терроризировать местное население.

Напомним, ночью, 17 июля оккупанты совершили массированную атаку по Запорожской области и Херсону.

 

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