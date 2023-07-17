"Оккупанты мстят за поддержку ВСУ": херсонец рассказал о беспощадных обстрелах
Российские оккупанты продолжают террор мирного населения. За минувшие сутки захватчики обстреляли Херсон 25 раз.
Об этом сообщает МВД Украины.
Последствия террора мирных жителей
Только за прошедшие сутки враг 25 раз обстрелял Херсон. Трое гражданских ранены. Также местные жители понесли материальные потери: от обстрелов пострадали жилые дома, автомобили и сети газоснабжения.
"Спали и здесь услышали, что начался обстрел. Где-то три выстрела прошло. А потом громкий взрыв. Услышали как вылетело стекло. Шок конечно. Будем переезжать из этого дома к знакомым", — рассказал местный житель.
Мужчина считает, что такие массовые атаки — это месть россиян за верность местных жителей своему государству.
"Наверное, это нам месть за то, что хорошо приняли свою армию (после освобождения от оккупации — ред.). 12 ноября полгорода вышло на площадь Свободы. там всех обнимали и так далее. Вот это их месть", — говорит херсонец.
В МВД сообщают, что Враг в основном наносит удары по микрорайону Остров, который был затоплен из-за подрыва Каховской ГЭС. И пока полиция, спасатели и коммунальные службы делают все, чтобы восстановить разрушенное, россияне продолжают терроризировать местное население.
Напомним, ночью, 17 июля оккупанты совершили массированную атаку по Запорожской области и Херсону.