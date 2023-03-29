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Незряча 9-річна дівчинка з Львівщини зібрала 650 тисяч гривень для ЗСУ

29 березня 2023 13:50
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Марта Байдака
Журналіст
Незряча 9-річна дівчинка з Львівщини зібрала 650 тисяч гривень для ЗСУ
За ці кошти придбали необхідні речі військовим на фронт
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

9-річна співачка Анна-Марія Герман із Комарного від початку війни вже зібрала понад 650 тисяч гривень. За ці кошти придбали та передали військовим на фронт дрон, автомобіль, рації медичної допомоги, одяг, взуття, термобілизну та продукти харчування.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської РДА.

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Анна-Марія  — незряча. Окрім навчання, школярка співає та займається грою на бандурі, бере участь у різних конкурсах і здобуває призові місця. На початку війни дівчинка розпочала волонтерити: співала у містах, селах, у церквах, збираючи кошти для допомоги українським воїнам.

Зазначимо, що старший брат Анни-Марії Богдан Бражник військовий. Зараз він на лікуванні на Львівщині після поранення.

Нагадаємо, раніше львівські богатирі встановили новий рекорд та зібрали 100 тисяч гривень для ЗСУ.

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