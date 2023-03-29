Слепая 9-летняя девочка со Львовщины собрала 650 тысяч гривен для ВСУ
9-летняя певица Анна-Мария Герман из Комарного с начала войны уже собрала более 650 тысяч гривен. За эти средства приобрели и передали военным на фронт дрон, автомобиль, рации медицинской помощи, одежду, обувь, термобелье и продукты питания.
Об этом сообщили в пресс-службе Львовской РГА.
-
Вероятный конкурент Трампа на выборах США Майк Помпео посетит Украину
-
В работе одного из департаментов Одессы нашли нарушений на 11 миллионов
-
Швеция вызвала "на ковер" российского посла: что случилось
-
Умер украинский композитор, работавший с Кароль, Билык и другими артистами: причина смерти
-
Залужный провел переговоры с командующим Вооруженными силами США в Европе: ключевые вопросы
-
СБУ вручила подозрение коллаборанту, формирующему "российский батальон" в Херсонской области
-
НАТО усилит поддержку Молдовы, не нарушая ее нейтралитет, — заместитель генсека альянса
-
Довоенные налоги и проверки бизнеса с июля: Гетманцев объяснил важность изменений
-
В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра
-
В Эстонии хотят запретить госслужащим использовать TikTok
Анна-Мария — незрячая. Кроме обучения, школьница поет и занимается игрой на бандуре, участвует в разных конкурсах и получает призовые места. В начале войны девочка начала волонтерить: пела в городах, селах, церквях, собирая средства для помощи украинским воинам.
Отметим, что старший брат Анны-Марии Богдан Бражник военный. Сейчас он на лечении во Львовской области после ранения.
Напомним, ранее львовские богатыри установили новый рекорд и собрали 100 тысяч гривен для ВСУ.