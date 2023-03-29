Слепая 9-летняя девочка со Львовщины собрала 650 тысяч гривен для ВСУ

За эти средства приобрели необходимые вещи военным на фронт

9-летняя певица Анна-Мария Герман из Комарного с начала войны уже собрала более 650 тысяч гривен. За эти средства приобрели и передали военным на фронт дрон, автомобиль, рации медицинской помощи, одежду, обувь, термобелье и продукты питания.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовской РГА.

Анна-Мария — незрячая. Кроме обучения, школьница поет и занимается игрой на бандуре, участвует в разных конкурсах и получает призовые места. В начале войны девочка начала волонтерить: пела в городах, селах, церквях, собирая средства для помощи украинским воинам.

Отметим, что старший брат Анны-Марии Богдан Бражник военный. Сейчас он на лечении во Львовской области после ранения.

Напомним, ранее львовские богатыри установили новый рекорд и собрали 100 тысяч гривен для ВСУ.