Не зміг пройти повз прапор: американець захотів познайомитися з сусідками-українками

Американець знайомиться з українськими дівчатами. Фото: Скриншот

У Мережі завірусилось відео, на якому американець у США прийшов знайомитись зі своїми сусідами-українцями. Чоловік побачив прапор України і не зміг пройти повз. Він чудово говорив українською мовою, чим вразив своїх сусідів.

Ролик опублікували у TikTok.

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"Ми ваші нові сусіди. І одразу побачили прапор. Ми тут в Америці, але ми ще в Україні в душі. І тільки що? Перемога! Тому що ми чекаємо на перемогу. Тільки так має бути. Я надіюся, що у вас все буде добре. Не буду вас затримувати. Бажаю вам гарного дня", — практично без запинок промовив американець.

У коментарях під відео користувачі були приємно вражені майже ідеальною українською мовою американця.

"Говорить українською краще, ніж деякі українці", "Американець в Америці розмовляє українською, а українці в Україні — не всі", "Він чисто по-нашому чеше, красень", "Багатьом українцям потрібно брати приклад", — висловлювали свій захват коментатори.

Раніше ми повідомляли, японська співачка Оно Акі заспівала українською мовою "Ой у лузі червона калина" та "Зродились ми великої години".

Нагадуємо, Міністерство освіти в Ірландії запровадило українську мову як факультативний предмет у місцевих школах із вересня 2023 року.