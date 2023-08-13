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Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками

13 августа 2023 13:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Не смог пройти мимо флага: американец захотел познакомиться с соседками-украинками
Американец знакомится с украинскими девушками. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

В сети завирусилось видео, на котором американец в США пришел знакомиться со своими соседями-украинцами. Мужчина увидел флаг Украины и не смог пройти мимо. Он прекрасно говорил на украинском языке, чем поразил своих соседей.

Ролик опубликовали в TikTok.

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Мужчина трогательно обратился к украинцам, заявив, что верит в победу Украины в войне против России.

"Мы ваши новые соседи. И сразу увидели флаг. Мы здесь в Америке, но мы еще в Украине в душе. И только что? Победа! Потому что мы ждем победы. Только так должно быть. Я надеюсь, что у вас все будет хорошо. Не буду вас задерживать. Желаю вам хорошего дня", — практически без запинок произнес американец.

В комментариях под видео пользователи были приятно удивлены почти идеальным украинским языком американца.

"Говорит по-украински лучше, чем некоторые украинцы", "Американец в Америке разговаривает по-украински, а украинцы в Украине — не все", "Он чисто по-нашему чешет, красавец", "Многим украинцам нужно брать пример", — высказывали свой восторг комментаторы.

Ранее мы сообщали, японская певица Оно Аки спела на украинском языке "Ой у лузі червона калина" и "Зродились ми великої години".

Напомним, Министерство образования в Ирландии ввело украинский язык как факультативный предмет в местных школах с сентября 2023 года.

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