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"Не тікай від того,чого не знаєш": камерунець повернувся в Україну, бо вважає Львів найкращим містом

12 квітня 2023 17:53
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Марта Байдака
Журналіст
Камерунець повернувся в Україну, бо вважає Львів найкращим містом
Неллі Нельсон — камерунець, який жив в Європі, але повернувся до Львова. Фото: Al Jazeera
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Марта Байдака
Журналіст

Він приїхав до міста Лева у 2019-му. Тут також оселилася його сестра з родиною.

Історію Неллі Нельсона розповіло агентство Al Jazeera.

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Робота у Львові 

Неллі почав працювати онлайн-репетитором англійської та непогано заробляв. Втім, усе перевернула війна. 24 лютого 2022 року він разом з дівчиною та трьома друзями вирушив до Польщі. Компанія перетинала кордон три дні. Від того часу вони кочували Польщею, Німеччиною, Бельгією та Швейцарією.

Центр для біженців  — "в'язниця" 

Центр для біженців Нельсон описує як "в'язницю", оскільки постійно потрібно було показувати посвідчення особи. Крім того, відчувалася напруженість з боку сирійських біженців, які були розчаровані, що "процес для українських вимушених переселенців пройшов більш гладко, ніж для інших біженців, які рятуються від війни".

"Я відчув, що в Україні більше свободи. Зі своєю зарплатою можна працювати і жити комфортніше. В решті Європи люди завжди борються з нескінченними податками, іпотечними кредитами, цінами на Інтернет тощо. Швейцарія не дуже жвава. Люди просто працюють і сплять. Тут [у Львові] люди хочуть розважатися, більше насолоджуються життям", — каже камерунець.

Повернення до Львова 

Повернутися в Україну Неллі, його родина і друзі вирішили у квітні 2022-го. Чоловік відчув друге дихання — зайнявся розробкою веб-сайтів, що принесло йому хороший прибуток. 

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Польщі для громадян України продовжили безоплатний проїзд потягом, який курсує за маршрутом "Перемишль — Ганновер". 

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