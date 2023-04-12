Камерунец вернулся в Украину, потому что считает Львов лучшим городом

Нелли Нельсон — живущий в Европе камерунец, но вернувшийся во Львов. Фото: Al Jazeera

Он приехал в город Льва в 2019-м. Здесь тоже поселилась его сестра с семьей.

Историю Нелли Нельсона рассказало агентство Al Jazeera .

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Работа во Львове

Нелли начал работать онлайн-репетитором английского и неплохо зарабатывал. Впрочем, все перевернула война. 24 февраля 2022 года он вместе с девушкой и тремя друзьями отправился в Польшу. Компания пересекала границу три дня. С того времени они кочевали Польшей, Германией, Бельгией и Швейцарией.

Центр для беженцев - "тюрьма"

Центр для беженцев Нельсон описывает как "тюрьму", поскольку постоянно нужно было показывать удостоверение личности. Кроме того, ощущалась напряженность со стороны разочаровавшихся сирийских беженцев, что "процесс для украинских вынужденных переселенцев прошел более гладко, чем для других беженцев, спасающихся от войны".

"Я почувствовал, что в Украине больше свободы. Со своей зарплатой можно работать и жить комфортнее. В остальной Европе люди всегда борются с бесконечными налогами, ипотечными кредитами, ценами на Интернет и т.д. Швейцария не очень резвая. Люди просто работают и спят. во Львове] люди хотят развлекаться, больше наслаждаются жизнью» , — говорит камерунец.

Возвращение во Львов

Вернуться в Украину Нелли, его семья и друзья решили в апреле 2022 года. Мужчина почувствовал второе дыхание – занялся разработкой веб-сайтов, что принесло ему хорошую прибыль.

Напомним, мы ранее писали, что в Польше для граждан Украины продолжили безвозмездный проезд поездом, курсирующим по маршруту "Перемышль - Ганновер".