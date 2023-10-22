Не та казку, на яку очікують — блогерка розповідає про життя в середньовічному замку

Італійка Людовіка Саннацарро в середньовічному замку її родини. Фото: скриншот

Італійська 19-річна блогерка разом із родиною мешкає в середньовічному замку. Дівчина розвінчує міфи про казкове життя в палаці, адже виявляється така будівля підходить не всім.

Про реалії життя в замку розповідає Людовіка Саннацарро в TikTok під ніком thecastlediary.

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Як це жити в середньовічному замку

Замок, в якому живе Людовіка Саннацарро, побудували ще в XII столітті. Разом із садом він має площу приблизно 25 тисяч кв. м і нараховує 45 кімнат, серед яких 15 спалень. У цьому замку проживає 28 покоління сім'ї Саннацарро, яка успадкувала його від двоюрідної бабусі графа Джузеппе Саннацарро.

За життям Людовіки, про яке вона з радістю розповідає користувачам соцмереж, стежить понад 1,7 млн людей. З відео блогерки можна зрозуміти, наскільки палац великий та скільки ще цікавих речей лишається поза камерою дівчини.

Крім величезних кімнат, а також відстаней у замку, серед суворих реалій життя в палаці — нестабільний Wi-Fi, постійний холод, якщо ви чутливі до прохолоди, "вічне" прибирання, а також тривалі марафони, якщо потрібно знайти якусь річ.

Нагадаємо, що українські блогери сьогодні — це не просто люди, які активно ведуть свої соціальні мережі та розповідають про життя. Це ті, які перетворили свої сторінки на рушійну силу для збору коштів. Однією з таких є львів'янка Христина Жук, яка в ексклюзивному інтерв'ю для Новини.LIVE розповіла чому наважилась поїхати на фронт, як збирає кошти для військових, чому не поважає російськомовних українців та для чого створила петицію про врегулювання джипінгу в Україні.