Не та сказка, которую ожидают — блоггер рассказывает о жизни в средневековом замке

Итальянка Людовика Саннацарро в средневековом замке ее семьи. Фото: скриншот

Итальянская 19-летняя блоггер вместе с семьей проживает в средневековом замке. Девушка развенчивает мифы о сказочной жизни во дворце, ведь оказывается такое здание подходит не всем.

О реалиях жизни в замке рассказывает Людовика Саннацарро в TikTok под ником thecastlediary.

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Как это жить в средневековом замке

Замок, в котором живет Людовика Саннацарро, был построен еще в XII веке. Вместе с садом он имеет площадь примерно 25 тысяч кв. м и насчитывает 45 комнат, среди которых 15 спален. В этом замке проживает 28 поколений семьи Саннацарро, унаследовавшей его от двоюродной бабушки графа Джузеппе Саннацарро.

За жизнью Людовики, о которой она с радостью рассказывает пользователям соцсетей, следит более 1,7 млн человек. Из видео блоггерки можно понять, насколько дворец велик и сколько еще интересных вещей остается вне камеры девушки.

Помимо огромных комнат, а также расстояний в замке, среди суровых реалий жизни во дворце – нестабильный Wi-Fi, постоянный холод, если вы чувствительны к прохладе, "вечная" уборка, а также длительные марафоны, если нужно найти какую-то вещь.

Напомним, что украинские блоггеры сегодня — это не просто люди, активно ведущие свои социальные сети и рассказывающие о жизни. Это те, кто превратил свои страницы в движущую силу для сбора средств. Одной из таких является львовянка Кристина Жук, которая в эксклюзивном интервью для Новини.LIVE рассказала, почему решилась поехать на фронт, как собирает средства для военных, почему не уважает русскоязычных украинцев и для чего создала петицию об урегулировании джипинга в Украине.