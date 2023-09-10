Навіщо на стіни вішали килими: одну з головних таємниць СРСР розкрито

Родина у кімнаті з настінним килимом. Фото: Tribuna

Настінний килим був невід'ємною частиною інтер'єру у радянських квартирах. Багато хто вважає, що таке "дизайнерське рішення" було обумовлено модою, але це не зовсім так.

Навіщо на стінах в СРСР вішали килими, розповіли у матеріалі УНІАН.

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Для чого вішали килими на стіну

Багатьох сучасних українців цікавить питання про те, навіщо килими вішали на стіну за часів СРСР. Такий стиль можна було побачити майже в кожній "бабусиній" квартирі поряд з сервізами і непідйомними шафами.

Історики виділяють кілька причин наявності килимів в радянських квартирах:

Данина європейським і азіатським традиціям

Є версія, що першими привезли ідею настінних килимів ті, хто з'їздив до Туреччини. Вони побачили таке оригінальне рішення і вирішили реалізувати його в своїх квартирах. Варто зазначити, що килим тоді коштував недешево, тож його наявність в квартирі підкреслювала високий соціальний власника і його фінансовий достаток.

Економія на шпалерах

Шпалери за часів СРСР були у страшному дефіциті. І це було дороге задоволення. Тому, повісивши килим на стіну, можна було закрити добру частину стіни, не обклеюючи її шпалерами.

Заради сусідської заздрості

Середня зарплата в СРСР була приблизно 120-150 рублів, а хороший килим коштував тисячі. Дістати його було непросто — доводилося везти з-за кордону, звертатися до спекулянтів або шукати знайомих, щоб виписати таку розкішну річ "по блату". Саме тому килим в будинку викликав чорну заздрість у друзів і сусідів.

Для збереження затишку

Теплий красивий килим на стіні, прикрашений химерними візерунками, — це краще, ніж нудні дешеві шпалери, а то і зовсім голі стіни, пофарбовані фарбою. Він допомагав створювати затишок в оселі і дуже подобався дітям. Перед сном малюки відверталися до стіни з килимом, водили пальцем по візерунках і фантазували про малюнки.

З міркувань практичності

Щільний дорогий килим, як правило, висів на стіні, поруч з якою стояло ліжко. Він захищав людину уві сні, адже, притискаючись до холодного бетону, можна було легко захворіти. До того ж, такий предмет інтер'єру створював додаткову звукоізоляцію завдяки якій сусіди і люди в суміжній кімнаті не могли почути чужих розмов.

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