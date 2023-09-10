Зачем на стены вешали ковры: одна из главных тайн СССР раскрыта

Семья в комнате с настенным ковром. Фото: Tribuna

Настенный ковер являлся неотъемлемой частью интерьера в советских квартирах. Многие считают, что такое "дизайнерское решение" было обусловлено модой, но это не совсем так.

Зачем на стенах в СССР вешали ковры рассказали в материале УНИАН.

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Зачем вешали ковры на стену

Многих современных украинцев интересует вопрос о том, зачем ковры вешали на стену при СССР. Такой стиль можно было увидеть почти в каждой "бабушкиной" квартире рядом с сервизами и неподъемными шкафами.

Историки выделяют несколько причин наличия ковров в советских квартирах:

Дань европейским и азиатским традициям

Есть версия, что первыми привезли идею настенных ковров съездившие в Турцию. Они увидели столь оригинальное решение и решили реализовать его в своих квартирах. Стоит отметить, что ковер тогда стоил недешево, поэтому его наличие в квартире подчеркивало высокий социальный собственник и его финансовое состояние.

Экономия на обоях

Обои при СССР были в страшном дефиците. И это было дорогое удовольствие. Поэтому, повесив ковер на стену, можно было закрыть добрую часть стены, не оклеивая ее обоями.

Ради соседской зависти

Средняя зарплата в СССР была примерно 120-150 рублей, а хороший ковер стоил тысячи. Достать его было непросто — приходилось везти из-за границы, обращаться к спекулянтам или искать знакомых, чтобы выписать такую роскошную вещь "по блату". Именно поэтому ковер в доме вызвал черную зависть у друзей и соседей.

Для сохранения уюта

Теплый красивый ковер на стене, украшенный причудливыми узорами – это лучше, чем скучные дешевые обои, а то и совсем голые стены, окрашенные краской. Он помогал создавать уют в доме и очень нравился детям. Перед сном малыши отворачивались к стене с ковром, водили пальцем по узорам и фантазировали о рисунках.

Из соображений практичности

Плотный дорогой ковер, как правило, висел на стене, рядом с которой стояла кровать. Он защищал человека во сне, ведь, прижимаясь к холодному бетону, можно было легко заболеть. К тому же такой предмет интерьера создавал дополнительную звукоизоляцию, благодаря которой соседи и люди в смежной комнате не могли услышать чужих разговоров.

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