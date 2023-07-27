Намагалися пожити, як "самітники": родина з Колорадо загинула у Скелястих горах

Людина в горах. Фото: Вікіпедія

Минулого року дві сестри та підліток, син однієї з них, вирішили піти від міського життя, переселившись у безлюдні куточки Скелястих гір Колорадо. Їхня пригода закінчилася трагічно і їхні тіла були виявлені у віддаленому районі.

Про це пише ВВС.

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Сім'я хотіла жити віддалено від усіх

Планом сім'ї було прожити далеко від суспільства, яким вони були розчаровані, харчуючись продуктами з консервів. Після того, як їхні тіла були знайдені, експерти дійшли висновку, що причиною їхньої смерті, можливо, стали голод та холод.

Попри їхнє бажання жити в дикій природі, у них практично не було досвіду виживання. Їм доводилося звертатися до інтернет-ресурсів за порадами щодо виживання у суворих умовах. Родичі стверджують, що прості онлайн уроки не можуть замінити реальний досвід.

Тіла були знайдені випадковим перехожим у районі Голд-Крік у лісі Ганнісон. Судово-медичний експерт повідомив, що два тіла знаходилися всередині намету, а третє — поряд із ним на висоті приблизно 2900 метрів. Інформація про підлітка залишається конфіденційною.

На думку експертів, сім'я спробувала влаштуватися на новому місці, але з настанням зими їхні плани було порушено, і вони виявилися замкненими у своєму наметі, намагаючись вижити в екстремальних умовах.

Нагадаємо, що у Непалі, біля гори Еверест розбився гелікоптер із туристами. Щонайменше п'ять людей стали жертвами авіакатастрофи.