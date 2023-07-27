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Пытались пожить, как "отшельники": семья из Колорадо погибла в Скалистых горах

27 июля 2023 08:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Пытались пожить, как "отшельники": семья из Колорадо погибла в Скалистых горах
Человек в горах. Фото: Википедия
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В прошлом году две сестры и подросток, сын одной из них, решили уйти от городской жизни, переселившись в безлюдные уголки Скалистых гор Колорадо. Их приключение закончилось трагически и их тела были обнаружены в удаленном районе.

Об этом пишет ВВС.

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Планом семьи  было прожить далеко от общества, на которое они были разочарованы, питаясь продуктами из консервов. После того как их тела были найдены, эксперты пришли к выводу, что причиной их смерти, возможно, стали голод и холода. 

Несмотря на их желание жить в дикой природе, у них практически не было опыта выживания. Им приходилось обращаться к интернет-ресурсам за советами по выживанию в суровых условиях. Родственники утверждают, что простые онлайн-уроки не могут заменить реальный опыт.

Тела были найдены случайным прохожим в районе Голд-Крик в лесу Ганнисон. Судебно-медицинский эксперт сообщил, что два тела находились внутри палатки, а третье — рядом с ней на высоте примерно 2900 метров. Информация о подростке остается конфиденциальной.

По мнению экспертов, семья попыталась устроиться на новом месте, но с приходом зимы их планы были нарушены, и они оказались запертыми в своей палатке, пытаясь выжить в экстремальных условиях.

Напомним, что в Непале, возле горы Эверест разбился вертолет с туристами. Не менее пяти людей стали жертвами авиакатастрофы.

 

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