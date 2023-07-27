Пытались пожить, как "отшельники": семья из Колорадо погибла в Скалистых горах

Человек в горах. Фото: Википедия

В прошлом году две сестры и подросток, сын одной из них, решили уйти от городской жизни, переселившись в безлюдные уголки Скалистых гор Колорадо. Их приключение закончилось трагически и их тела были обнаружены в удаленном районе.

Об этом пишет ВВС.

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Семья хотела жить отдаленно от всех

Планом семьи было прожить далеко от общества, на которое они были разочарованы, питаясь продуктами из консервов. После того как их тела были найдены, эксперты пришли к выводу, что причиной их смерти, возможно, стали голод и холода.

Несмотря на их желание жить в дикой природе, у них практически не было опыта выживания. Им приходилось обращаться к интернет-ресурсам за советами по выживанию в суровых условиях. Родственники утверждают, что простые онлайн-уроки не могут заменить реальный опыт.

Тела были найдены случайным прохожим в районе Голд-Крик в лесу Ганнисон. Судебно-медицинский эксперт сообщил, что два тела находились внутри палатки, а третье — рядом с ней на высоте примерно 2900 метров. Информация о подростке остается конфиденциальной.

По мнению экспертов, семья попыталась устроиться на новом месте, но с приходом зимы их планы были нарушены, и они оказались запертыми в своей палатке, пытаясь выжить в экстремальных условиях.

Напомним, что в Непале, возле горы Эверест разбился вертолет с туристами. Не менее пяти людей стали жертвами авиакатастрофы.