Найбільший пітбуль світу важить 80 кг: вражаючі фото

Найбільший пітбультер'єр у світі. Фото: Daily Star

Найбільший пітбуль "Халк" важить близько 80 кг, а довжина сягає майже 182 см. Вартість собаки сягає 2 мільйони фунтів стерлінгів.

Про це пише видання Daily Star.

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Видання пише, що хазяїн Халка Марлон Грінан розводить собак у США. Він зізнається, що має велику базу шанувальників. Люди надсилають повідомлення, щоб побачити його собаку.







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Пітбулі є дуже розумними собаками, які вміють контролювати власні емоції та не дратуються через дрібниці. Для того, щоб на когось напасти, їм потрібна дійсно серйозна причина.

Вони дуже люблять дітей та із задоволенням граються з ними, але залишати собаку удвох з маленькою дитиною дуже небезпечно. Справа в тому, що маленька дитина може налякати собаку, через що та може на неї скоїти напад.

Нагадаємо, собака президента США Джо Байдена та його дружини Джилл покинув Білий дім після того, як він покусав співробітника Секретної служби. Відомо, що собаку звати Коммандор.

Відомо, що такі випадки оцінюють за різним ступенем тяжкості. Через один укус людина потребувала госпіталізації до медзакладу, декількома іншими укусами займалася медична служба Білого дому.