Самый большой питбуль мира весит 80 кг: впечатляющие фото

Самый большой питбультерьер в мире. Фото: Daily Star

Самый большой питбуль "Халк" весит около 80 кг, а длина достигает почти 182 см. Стоимость собаки составляет 2 миллиона фунтов стерлингов.

Об этом пишет издание Daily Star.

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Издание пишет, что хозяин Халка Марлон Гринан разводит собак в США. Он признается, что имеет обширную базу поклонников. Люди посылают сообщения, чтобы увидеть его собаку.







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Питбули являются очень умными собаками, которые умеют контролировать собственные эмоции и не раздражаются по пустякам. Для того чтобы на кого-то напасть, им нужна действительно серьезная причина.

Они очень любят детей и с удовольствием играют с ними, но оставлять собаку вдвоем с маленьким ребенком очень опасно. Дело в том, что маленький ребенок может испугать собаку, из-за чего та может на нее напасть.

Напомним, собака президента США Джо Байдена и его супруги Джилл покинул Белый дом после того, как он покусал сотрудника Секретной службы. Известно, что собаку зовут Коммандором.

Известно, что такие случаи оценивают по разной степени тяжести. Через один укус человек нуждался в госпитализации в медучреждение, несколькими другими укусами занималась медицинская служба Белого дома.