Найбільший крокодил у світі святкує свій 120 день народження
Найбільшому крокодилу у світі Кассіусу, який проживає в зоопарку в Австралії, виповнилося 120 років. За словами ветеринарів, що його доглядають, тварина може прожити ще більше.
Про це повідомляє Live Science.
Найбільший крокодил у світі
"Моє власне обґрунтоване припущення полягає в тому, що максимальна тривалість життя крокодилів як групи становить 100-120 років, але вони можуть досягати цього віку лише в неволі. У дикій природі більшість крокодилів, мабуть, не доживають до 60 років", — пояснив доцент біології в Університеті Північної Флориди Адам Розенблатт.
Кассіус провів понад 35 років у парку крокодилів у Нью-Йорку. 1984 року його схопили на фермі великої рогатої худоби, де він напав на корів. На момент, коли його спіймали, Кассіусу було близько 80 років. Наразі він має довжину 5,5 метра.
Наступного року крокодил пройде чергову перевірку. Оцінки його здоров'я зазвичай проводяться шляхом спостереження, щоб уникнути стресу у тварини.
Наразі за ним добре доглядають. Так, для того, щоб Кассіус отримував достатньо сонячного світла та залишався здоровим, доглядальники очищають крони дерев над його загоном.
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