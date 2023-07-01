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Найбільший крокодил у світі святкує свій 120 день народження

1 липня 2023 02:16
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Найбільший крокодил у світі святкує свій 120 день народження
Крокодил, якому виповнилося 120 років. Фото: Marineland Melanesia Crocodile Habitat
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Найбільшому крокодилу у світі Кассіусу, який проживає в зоопарку в Австралії, виповнилося 120 років. За словами ветеринарів, що його доглядають, тварина може прожити ще більше.

Про це повідомляє Live Science.

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Найбільший крокодил у світі

"Моє власне обґрунтоване припущення полягає в тому, що максимальна тривалість життя крокодилів як групи становить 100-120 років, але вони можуть досягати цього віку лише в неволі. У дикій природі більшість крокодилів, мабуть, не доживають до 60 років", — пояснив доцент біології в Університеті Північної Флориди Адам Розенблатт.

Крокодил Кассіус, якому виповнилося 120 років. Фото: Marineland Melanesia Crocodile Habitat

Кассіус провів понад 35 років у парку крокодилів у Нью-Йорку. 1984 року його схопили на фермі великої рогатої худоби, де він напав на корів. На момент, коли його спіймали, Кассіусу було близько 80 років. Наразі він має довжину 5,5 метра.

Крокодил Кассіус, якому виповнилося 120 років. Фото: Marineland Melanesia Crocodile Habitat

Наступного року крокодил пройде чергову перевірку. Оцінки його здоров'я зазвичай проводяться шляхом спостереження, щоб уникнути стресу у тварини. 

Наразі за ним добре доглядають. Так, для того, щоб Кассіус отримував достатньо сонячного світла та залишався здоровим, доглядальники очищають крони дерев над його загоном.

Крокодил Кассіус, якому виповнилося 120 років. Фото: Marineland Melanesia Crocodile Habitat

Нагадаємо, що нещодавно у столичному зоопарку в родині котячих лемурів з'явилося п’ятеро дитинчат. Малята швидко набирають вагу та вже роблять перші кроки.

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