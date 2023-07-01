Самый большой крокодил в мире празднует свой 120 день рождения

Крокодил, которому исполнилось 120 лет. Фото: Marineland Melanesia Crocodile Habitat

Крупнейшему крокодилу в мире Кассиусу, проживающему в зоопарке в Австралии, исполнилось 120 лет. По словам ветеринаров, которые за ним ухаживают, животное может прожить еще больше.

Об этом сообщает Live Science.

Читайте также:

Крупнейший крокодил в мире

"Мое собственное обоснованное предположение состоит в том, что максимальная продолжительность жизни крокодилов как группы составляет 100-120 лет, но они могут достигать этого возраста только в неволе. В дикой природе большинство крокодилов, по-видимому, не доживают до 60 лет", — пояснил доцент биологии в Университете Северной Флориды Адам Розенблатт.

Крокодил Кассиус, которому исполнилось 120 лет. Фото: Marineland Melanesia Crocodile Habitat

Кассиус провел более 35 лет в парке крокодилов в Нью-Йорке. В 1984 году его схватили на ферме крупного рогатого скота, где он напал на коров. К моменту, когда его поймали, Кассиусу было около 80 лет. Сейчас у него длина 5,5 метра.

Крокодил Кассиус, которому исполнилось 120 лет. Фото: Marineland Melanesia Crocodile Habitat

В следующем году крокодил пройдет очередную проверку. Оценки его здоровья обычно проводятся путём наблюдения, чтобы избежать стресса у животного.

Сейчас за ним хорошо ухаживают. Так, чтобы Кассиус получал достаточно солнечного света и оставался здоровым, сиделки очищают кроны деревьев над его отрядом.

Крокодил Кассиус, которому исполнилось 120 лет. Фото: Marineland Melanesia Crocodile Habitat

Напомним, что недавно в столичном зоопарке в семье кошачьих лемуров появилось пятеро детенышей. Малыши быстро набирают вес и уже делают первые шаги.