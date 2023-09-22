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Можна смертельно захворіти: блогер розкрив несподівану небезпеку в громадських вбиральнях

22 вересня 2023 15:17
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Можна смертельно захворіти: блогер розкрив несподівану небезпеку в громадських вбиральнях
Дейн Джонс попереджає про небезпку. Фото: Daily Mail
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Популярний блогер Дейн Джонс сколихнув інтернет після того, як розповів про таємничі крихітні сліди, які часто можна побачити на туалетному папері в громадських туалетах. Він пояснив, що дірочки зроблені споживачами наркотиків, які витирають таким чином голки.

Про це блогер повідомив на своїй торінці у TikTok.

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Небезпека дірочок у туалетному папері

@dane_jones

Share this with family friends it could safe their life! 😳#fypシ #greenscreen

♬ Suspense, horror, piano and music box - takaya

У ролику, який переглянули понад 6,7 мільйона разів, Дейн ділиться фотографією туалетного паперу з маленькими шпильками, вбитими збоку.

Потім він використовує зелений екран, щоб спроектувати своє обличчя на зображення, висловлюючи свої думки.

"Пам’ятайте, якщо ви використовуєте цей туалетний папір, щоб очистити себе, потрібна лише одна крихітна крапля крові, щоб потрапити у ваш організм", — пояснив Дейн.

Він наголосив, що якщо таке станеться, то може призвести до важких захворювань.

"Ви можете легко заразитися вірусом на все життя, таким як ВІЛ/СНІД, гепатит С і В", — попередив блогер.

Хлопець закликав своїх 7,9 мільйонів підписників поділитися маловідомою небезпекою з родиною та друзями, оскільки це "може врятувати їм життя".

Інші користувачі соцмереж написали багато коментарів, щоб подякувати йому.

Користувачі дякують блогеру
Користувачі дякують Дейну Джонсу. Фото: Скриншот

Раніше ми розповідали, скандальна блогерка з Дніпра Ганна Алхім опинилася у центрі скандалу. Жінка обізвала жителів заходу України "заводом де*ілів".

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